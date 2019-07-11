Экономика
Минсельхоз отчитался об экспорте зернаLenta.ru 05:14
Экспорт зерна из России в 2018-2019 годах составил 43,3 миллиона тонн. Об этом рассказал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.
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Боксер Денис Лебедев завершил карьеру
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Бывшего депутата Госдумы Леонида Маевского обвиняют в вымогательстве 50 миллионов долларов у совладельцев Альфа-банка Михаила Фридмана и Петра Авена.
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Что касается среднего начальствующего состава, майоров полиции, майоров внутренней службы, майоров юстиции, подполковников полиции, подполковников внутренней службы, подполковников юстиции, то верхняя планка - 55 лет.
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Две могилы в Ватикане, которые вскрыли в связи с расследованием дела об исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди, оказались пустыми.
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Происшествия
Источник рассказал, как в России подрабатывают женщины-полицейские
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Кусок скалы упал на автобус с туристами в Китае
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10 сотрудников Домодедовской таможни обвинили во взятках
Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что десять сотрудников Домодевской таможни были обвинены во взяточничестве.
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Суд ЕС снял санкции с Януковича
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Собяниной отказали в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы
Только одному кандидату в депутаты Мосгордумы отказали в регистрации, заявил председатель мосгоизбиркома Валентин Горбунов на заседании в четверг.
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предупредил телеканал «112.Украина» об ответственности за показ фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины».
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В Саратовской области выбрали самые комфортные больницы
Сегодня, 11 июля, в Саратовской областной думе на заседании рабочей группы комитета по соцполитике первый заместитель министра здравоохранения области Станислав Шувалов огласил независимый рейтинг медицинских учреждений.
Обновлено в 09:59
Здоровье
Половина новых лекарств оказалась не лучше старых, выяснили ученые
Примерно половина "инновационных" лекарств, появляющихся в аптеках европейских стран сегодня, оказалась ничем не лучше старых препаратов, которые они заменяют в продаже.
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Политика
Рада приняла Избирательный кодекс спикера вместо закона Зеленского
Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс. Одним из авторов законодательной инициативы стал спикер Андрей Парубий.
Обновлено в 06:12
Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн Android-смартфонов
Работники компании Check Point узнали о вредоносном приложении, жертвами которого стали порядка 25 млн смартфонов на базе операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с участием лидеров США, Британии, ФРГ и Франции.
Обновлено в 08:59
Музыка
Станислав Садальский назвал новый клип Димы Билана «колхозом»
Обновлено в 06:43
Происшествия
Спасатели назвали возможную причину пожара на территории ТЭЦ в Мытищах
Ликвидация пожара на территории ТЭЦ-27 в Мытищах была завершена в 15.43, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места происшествия.
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Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге
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Армия и оружие
Воронежский Ил-112В станет легче на 2 тонны
Массу воронежского военно-транспортного самолета Ил-112В снизят минимум на 2 тонны, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 05:57
Происшествия
В Перми загорелся центральный рынок
Сегодня вечером в Перми произошел пожар на центральном рынке.
Обновлено в 09:33
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
Счетная палата России предложила усовершенствовать действующий механизм взимания так называемого налога на роскошь, который подразумевает начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом и действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 06:34
Гаджеты
Придуман способ взлома ПК с помощью лампочек Caps Lock, Num Lock и Scroll Lock. Видео
Идею предложили специалисты израильского университета Университета имени Бен-Гуриона, и в ее основе лежит использование светодиодных индикаторов Caps Lock, Num Lock и Scroll Lock на клавиатуре настольного ПК.
Обновлено в 10:16
Экономика
ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов
Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.
Обновлено в 02:24
Политика
Кличко обсудил с Зеленским отставку
Мэр Киева Виталий Кличко ответил на слухи о его возможной отставке с поста председателя Киевской городской государственной администрации.
Обновлено в 07:25
Культура
Сын Бари Алибасова прокомментировал скандал в эфире Первого канала
Бари Алибасов-младший, сын популярного музыкального продюсера Бари Алибасова, заявил, что организаторы телевизионного шоу «На самом деле» на Первом канале, в котором продемонстрировали переписку помощника Алибасова с лечащим врачом, выставили дураками самих участников программы.
Обновлено в 08:14
Политика
МИД пригрозил ответить на отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
МИД пригрозил британским СМИ в России ответными мерами из-за отказа Лондона аккредитовать RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 09:29
Происшествия
В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда
Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
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Общество
Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей
В апреле 2019 года Лисов забрал своих детей и отправился в Польшу. Власти Швеции объявили в международный розыск россиянина и его детей.
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Музыка
Андрей Макаревич рассказал Ксении Собчак о своих миллионах
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