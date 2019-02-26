Минсельхоз опроверг введение ограничений на экспорт зернаРБК 04:40

Минсельхоз ввел негласные квоты для экспортеров зерна – чиновники опасаются, что трейдеры вывезут слишком много, а урожай в 2018 г. оказался скромным, сообщили «Ведомостям» четыре менеджера зерновых компаний, в том числе топ-менеджеры экспортных компаний, и подтвердили два федеральных чиновника.

с чего всё началось

В Министерстве сельского хозяйства опровергли опубликованную в СМИ информацию о негласном введении ведомством ограничений на экспорт зерна. « Информация о распределении Минсельхозом квот на поставки зерна среди экспортеров не соответствует действительности», — сообщил РБК представитель Минсельхоза.

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