Общество
Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамонаРБК 14:01
Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые расширяют полномочия Россельхознадзора по контролю за ввозом импортных продуктов животноводства, в том числе для личного потребления гражданами. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Общество
Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля
Обновлено в 07:59
Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Политика
Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Экономика
Работа «Автодора» в 2018 году признана худшей за 10 лет существования
В результате проведенной проверки выяснилось, что «Автодор» построил в 2018 году всего 1,07 тысячи км из запланированных 1,46 тысячи км платных участков автодорог.
Обновлено в 09:08
Политика
Трамп объявил о планах встретиться с Путиным
Обновлено в 14:54
Авто
Редкий Ferrari отправили на пастбище к овцам
Проект TheTFJJ решил вывезти на прогулку с овцами гиперкар Ferrari LaFerrari. Редкий итальянский автомобиль получил по полной программе.
Обновлено в 04:20
Экономика
PDVSA в I квартале снизила долг перед «Роснефтью» до $1,8 млрд
Венесуэльская PDVSA в I квартале снизила долг перед "Роснефтью" до $1,8 млрд, погашение задолженности осуществляется в соответствии с графиком.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено в 15:17
Армия и оружие
Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия
Средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у РФ раньше, чем такое оружие появится у других стран.
Обновлено в 14:33
Происшествия
В самолет Меркель врезался автомобиль
В аэропорту Дортмунда в самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль.
Обновлено в 13:58
Политика
Умер «самый уважаемый» тележурналист конца XX века
В некрологе The Guardian говорится, что Уолден был «самым уважаемым интервьюером британского телевидения» в 70-х и 80-х годах XX века.
Обновлено в 14:02
Гаджеты
Флагманский смартфон OnePlus 7 Pro уже доступен для заказа
Обновлено в 05:52
Музыка
Сергей Шнуров заявил о распаде «Ленинграда»
Музыкант Сергей Шнуров 13 мая официально объявил о роспуске группы «Ленинград».
Обновлено в 09:42
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
В Киев прилетел новый борт с тяжелоранеными из Донбасса
В киевский военный клинический госпиталь прибыл борт из Донбасса с тяжелоранеными бойцами, сообщила в социальных сетях волонтер Наталья Юсупова.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Происшествия
В Казани подросток с пистолетом взял заложников в гимназии
В Казанской гимназии №7 подросток с пистолетом взял в заложники учащихся. Об этом сообщает МВД Татарстана.
Обновлено в 05:17
Спорт
Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).
Обновлено в 12:07
Космос
Ученые узнали, что будет, если в 2027 году в Землю врежется астероид
Специалисты из Европы и США разработали модель последствий от столкновения Земли и крупного астероида.
Обновлено в 15:04
Политика
Порошенко заинтересован в скорейшей инаугурации Зеленского
Действующий лидер Украины Пётр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем вступлении Владимира Зеленского в должность президента страны.
Обновлено в 11:59
Политика
Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии
Министр труда РФ Максим Топилин рассказал об условиях, которые позволят жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик претендовать на российскую пенсию.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Чечне задержали девять предполагаемых боевиков
"По предварительной информации, незаконное вооруженное формирование было создано уроженцем Чечни, 1998 года рождения, в городе Грозный в конце зимы 2019 года, в состав группы помимо организатора вошли восемь человек",- сказал собеседник агентства.
Обновлено в 13:16
Общество
Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах
Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.
Обновлено в 10:50
Общество
В Великобритании выпустили монету с изображением Шерлока Холмса
В Великобритании по случаю 160-летия со дня рождения писателя Артура Конан Дойла выпустили монету в 50 пенсов с изображением самого известного персонажа его книг — детектива Шерлока Холмса.
Обновлено в 06:19
Кино
HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»
Американская телесеть HBO выпустила тизер заключительной серии восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено в 01:12
Спорт
Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
Обновлено в 09:03
Энергетика
Украинцам повысят цены на газ после обещаний о снижении
Украинцам повысят цены на газ с 1 июня, несмотря на обещания кабмина ее снизить.
Обновлено в 11:42
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:31
Армия и оружие
Путин оценил модернизированные военные самолеты на авиазаводе в Казани
Если раньше президент проводил их в своей сочинской резиденции, то теперь перед подобными встречами Путин будет еще и знакомиться с производством новейшего оружия.
Обновлено в 14:15