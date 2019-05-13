Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамонаРБК 14:01

Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые расширяют полномочия Россельхознадзора по контролю за ввозом импортных продуктов животноводства, в том числе для личного потребления гражданами. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Экономика Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.

Политика Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.

Экономика Работа «Автодора» в 2018 году признана худшей за 10 лет существования В результате проведенной проверки выяснилось, что «Автодор» построил в 2018 году всего 1,07 тысячи км из запланированных 1,46 тысячи км платных участков автодорог.

Авто Редкий Ferrari отправили на пастбище к овцам Проект TheTFJJ решил вывезти на прогулку с овцами гиперкар Ferrari LaFerrari. Редкий итальянский автомобиль получил по полной программе.

Экономика PDVSA в I квартале снизила долг перед «Роснефтью» до $1,8 млрд Венесуэльская PDVSA в I квартале снизила долг перед "Роснефтью" до $1,8 млрд, погашение задолженности осуществляется в соответствии с графиком.

Армия и оружие Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия Средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у РФ раньше, чем такое оружие появится у других стран.

Происшествия В самолет Меркель врезался автомобиль В аэропорту Дортмунда в самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль.

Политика Умер «самый уважаемый» тележурналист конца XX века В некрологе The Guardian говорится, что Уолден был «самым уважаемым интервьюером британского телевидения» в 70-х и 80-х годах XX века.

Музыка Сергей Шнуров заявил о распаде «Ленинграда» Музыкант Сергей Шнуров 13 мая официально объявил о роспуске группы «Ленинград».

Общество В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.

Армия и оружие В Киев прилетел новый борт с тяжелоранеными из Донбасса В киевский военный клинический госпиталь прибыл борт из Донбасса с тяжелоранеными бойцами, сообщила в социальных сетях волонтер Наталья Юсупова.

Происшествия Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.

Происшествия В Казани подросток с пистолетом взял заложников в гимназии В Казанской гимназии №7 подросток с пистолетом взял в заложники учащихся. Об этом сообщает МВД Татарстана.

Спорт Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).

Политика Порошенко заинтересован в скорейшей инаугурации Зеленского Действующий лидер Украины Пётр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем вступлении Владимира Зеленского в должность президента страны.

Политика Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии Министр труда РФ Максим Топилин рассказал об условиях, которые позволят жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик претендовать на российскую пенсию.

Происшествия В Чечне задержали девять предполагаемых боевиков "По предварительной информации, незаконное вооруженное формирование было создано уроженцем Чечни, 1998 года рождения, в городе Грозный в конце зимы 2019 года, в состав группы помимо организатора вошли восемь человек",- сказал собеседник агентства.

Общество Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.

Общество В Великобритании выпустили монету с изображением Шерлока Холмса В Великобритании по случаю 160-летия со дня рождения писателя Артура Конан Дойла выпустили монету в 50 пенсов с изображением самого известного персонажа его книг — детектива Шерлока Холмса.

Энергетика Украинцам повысят цены на газ после обещаний о снижении Украинцам повысят цены на газ с 1 июня, несмотря на обещания кабмина ее снизить.