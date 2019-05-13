Общество

Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамонаРБК 14:01

Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые расширяют полномочия Россельхознадзора по контролю за ввозом импортных продуктов животноводства, в том числе для личного потребления гражданами. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Минсельхоз предлагает запретить ввоз в личных целях продуктов из стран, где зафиксированы массовые заболевания животны

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Газета.Ru14:25

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Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона

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Ведомости12:48

Минсельхоз определил правила ввоза импортного хамона

РИА Новости11:31

Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона

Известия11:03
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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).
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