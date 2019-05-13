Общество
Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамонаРБК 14:01
Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые расширяют полномочия Россельхознадзора по контролю за ввозом импортных продуктов животноводства, в том числе для личного потребления гражданами. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Экономика
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Hyundai Nexo подешевеет на треть
Компания Bosch придумала, как сократить стоимость водородных автомобилей.
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Общество
В России упростили правила получения детских пособий
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Общество
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Названы самые угоняемые автомобили в России
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Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
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В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено в 14:28
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Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:31
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Первым, получившим переднюю панель в современном нынешнем представлении стал УАЗ-3160, известный нам всем как «Патриот».
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Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени".
Обновлено в 20:11
Экономика
Moody’s назвало Россию лидером в СНГ по цифровизации банковских услуг
Аналитики Moody’s отмечают, что Россия останется лидером среди стран СНГ по цифровизации банковских услуг, поскольку уровень использования смартфонов и банковских онлайн-услуг в России продолжает расти.
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Футбол
Ванда Нара: «Устала повторять, что Икарди остается в „Интере“»
Ванда Нара, жена и агент форварда «Интера» Мауро Икарди, прокомментировала возможный уход футболиста из клуба.
Обновлено в 15:31
Гаджеты
Производитель тамагочи возобновит его выпуск
Обновлено в 15:56
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Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
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Маркл не собирается сидеть дома с ребенком
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Политика
В США сенаторы подготовили законопроект против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 21:37
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
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Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
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Наука
Российские ученые разработали новый материал для солнечных батарей
Российские ученые разработали новый полупроводниковый материал без использования свинца, который может быть применен в солнечных батареях для повышения их эффективности.
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Взлетно-посадочную полосу аэропорта затопило в Зырянке
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NASA предлагает людям поделиться воспоминаниями, связанными с первой посадкой на Луну
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Происшествия
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Канада вырвала победу над Словакией в матче ЧМ
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Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
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Умер британский журналист Брайан Уолден
Известный британский журналист и ведущий Weekend Television Брайан Уолден скончался в возрасте 86 лет.
Обновлено в 19:28