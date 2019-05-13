Общество

Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамонаРБК 10:23

Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Минсельхоз определился с правилами ввоза в Россию хамона из‐за границы

Телеканал 360°11:22

Россельхознадзор сможет уничтожать на границе найденную в багаже мясную продукцию

Ведомости11:35

Минсельхоз определил правила ввоза хамона в Россию

РИА Новости11:31

Минсельхоз предлагает оставить россиянам возможность ввозить до 5-ти килограммов хамона

Эхо Москвы12:31

Часть ввозимых продуктов могут утилизировать

Коммерсантъ10:32

Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона

РБК10:23

Минсельхоз определился с правилами ввоза хамона

Говорит Москва10:36
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Хоккей

Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею обыграла национальную команду Чехии в третьем матче группового этапа чемпионата мира в Братиславе со счетом 3:0 (Андронов, 13; Гусев, 33; Зайцев, 60 — п.в.).
Обновлено в 12:30
Общество

ГИБДД разработала регламенты автотюнинга

Госавтоинспекция разработала два новых регламента, устанавливающих порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 04:23
Политика

Порошенко рассчитывает на скорейшую инаугурацию Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко заинтересован в скорейшей инаугурации Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:11
Футбол

«Реал» сообщил Навасу, что не рассчитывает на него в следующем сезоне

Клуб из Мадрида сообщил 32-летнему вратарю сборной Коста-Рики, что не рассчитывает на него в следующем сезоне, рассказали в программе El Chiringuito de Jugones.
Обновлено в 09:48
Политика

Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Авто

«Прямо как в прошлое попал». В Москве заметили автовоз с «Запорожцами»

Обновлено в 08:08
Политика

Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма

Обновлено в 10:29
Армия и оружие

Канадские моряки отказались служить без Wi-Fi

Королевский флот Канады снял запрет на корабельный Wi-Fi в феврале.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес

Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной

Похороны матери Марии Порошиной прошли 4 мая, и на панихиде присутствовали многие коллеги Наталии Красноярской.
Обновлено в 07:00
Общество

Аман Тулеев: трагедия в «Зимней вишне» сильно подкосила здоровье

Обновлено в 00:37
Шоу-бизнес

Илья Яббаров покинул «Дом-2» за грубое нарушение правил проекта

Обновлено в 08:58
Игры

7 панков из 10: игровые СМИ выставили первые оценки Rage 2

Игровые издания начали выставлять оценки новой Rage 2, которую id Software разработала совместно со шведской Avalanche Studios.
Обновлено в 08:50
Кино

Составлен список из 557 навсегда утраченных отечественных фильмов

Научные сотрудники Госфильмофонда составили список из 557 отечественного производства кинокартин, которые зритель уже никогда не увидит - эти работы безвозвратно утрачены.
Обновлено в 09:53
Футбол

Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию

Обновлено в 08:14
Игры

Утечка: к выпуску готовится ремастер Ghostbusters: The Video Game

Обновлено в 11:34
Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Экономика

В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока

Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
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Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России

Обновлено в 00:15
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:37
Музыка

Шнуров призвал к спокойствию критиков дочери Алсу

Обновлено в 09:56
Кино

Умерла голливудская актриса Дорис Дэй

Актриса и певица Дорис Дэй умерла в возрасте 97 лет, передает агентство Associated Press со ссылкой на ее фонд по защите животных.
Обновлено в 11:29
Политика

Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО ОАК).
Обновлено в 12:05
Политика

Филарет заявил о «разделении» церкви на Украине

Лидером неканонической структуры «Киевский патриархат» на Украине Филарет Денисенко рассказал, что из-за редкого общения с предстоятелем «новой церкви» Епифанием Думенко церковь «разделилась».
Обновлено в 07:51
Экономика

Перечень компаний, которые могут не репатриировать средства в РФ в связи с санкциями, могут расширить

Правительство РФ предлагает Госдуме проработать возможность расширения перечня компаний, которые освобождаются от необходимости репатриировать денежные средства в РФ в связи с введением в отношении них мер ограничительного характера.
Обновлено в 12:09
Спорт

Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом

Обновлено в 09:03
Музыка

В Тель-Авиве официально начался конкурс «Евровидение-2019»

Обновлено вчера в 14:44
Происшествия

Медведев отреагировал на ЧП в казанской школе

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев отреагировал на случившееся в гимназии №7 в Казани, где 13 мая школьник взял в заложники учеников.
Обновлено в 12:24
Авто

Названы самые продаваемые кроссоверы в России по итогам апреля

Самым продаваемым кроссовером в России в апреле 2019 года стала модель Hyundai Creta — было реализовано 6123 автомобиля, что на 3% выше показателя годичной давности.
Обновлено в 11:08
Авто

УАЗ пообещал, что новый «Патриот» «будет только лучше»

Первой моделью, которая получила торпедо в современном представлении, был УАЗ-3160, известный сейчас как "Патриот".
Обновлено в 11:14
Политика

Трамп захотел встретиться с Путиным

Обновлено в 07:37
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