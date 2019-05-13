Общество
Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамонаРБК 10:23
Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Хоккей
Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею
Сборная России по хоккею обыграла национальную команду Чехии в третьем матче группового этапа чемпионата мира в Братиславе со счетом 3:0 (Андронов, 13; Гусев, 33; Зайцев, 60 — п.в.).
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Научные сотрудники Госфильмофонда составили список из 557 отечественного производства кинокартин, которые зритель уже никогда не увидит - эти работы безвозвратно утрачены.
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В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока
Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
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Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России
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Шнуров призвал к спокойствию критиков дочери Алсу
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Умерла голливудская актриса Дорис Дэй
Актриса и певица Дорис Дэй умерла в возрасте 97 лет, передает агентство Associated Press со ссылкой на ее фонд по защите животных.
Обновлено в 11:29
Политика
Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ОАК
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО ОАК).
Обновлено в 12:05
Политика
Филарет заявил о «разделении» церкви на Украине
Лидером неканонической структуры «Киевский патриархат» на Украине Филарет Денисенко рассказал, что из-за редкого общения с предстоятелем «новой церкви» Епифанием Думенко церковь «разделилась».
Обновлено в 07:51
Экономика
Перечень компаний, которые могут не репатриировать средства в РФ в связи с санкциями, могут расширить
Правительство РФ предлагает Госдуме проработать возможность расширения перечня компаний, которые освобождаются от необходимости репатриировать денежные средства в РФ в связи с введением в отношении них мер ограничительного характера.
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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев отреагировал на случившееся в гимназии №7 в Казани, где 13 мая школьник взял в заложники учеников.
Обновлено в 12:24
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы в России по итогам апреля
Самым продаваемым кроссовером в России в апреле 2019 года стала модель Hyundai Creta — было реализовано 6123 автомобиля, что на 3% выше показателя годичной давности.
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УАЗ пообещал, что новый «Патриот» «будет только лучше»
Первой моделью, которая получила торпедо в современном представлении, был УАЗ-3160, известный сейчас как "Патриот".
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