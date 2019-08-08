Экономика
Минсельхоз назвал стабильной ситуацию на рынке хлеба в РоссииРБК 07:40
В министерстве добавили, что рост цен на хлеб по отдельным позициям находится на уровне ниже инфляции по сравнению с данными прошлого года, а по другим в некоторой степени его превышает.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:56, Вашингтон
Происшествия
В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»
Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
Обновлено в 05:00
Технологии
МТС позволит донатить бургеры, кофе и сертификаты на WASD.TV
Сервис работает с такими программами, как OBS Studio и XSplit. Альтернативные донаты интегрированы в чат канала стримера.
Обновлено в 08:00
Хоккей
«Ак Барс» победил «Салават» в «Зелёном дерби» на турнире в Казахстане
Казанский «Ак Барс» оказался сильнее уфимского «Салавата Юлаева» в матче Кубка президента Республики Казахстан, встреча завершилась со счётом 2:1. Зрителям не пришлось долго ждать первой заброшенной шайбы: на 46-й секунде удачным броском отметился нападающий казанского клуба Владимир Ткачёв.
Обновлено в 07:19
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 14:33
Политика
Госдеп призвал РФ отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии
Отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии призвала Россию пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.
Обновлено в 15:45
Технологии
СМИ: Научный центр при Управделами президента продает сервисы с информацией о любом жителе России
По информации собеседников «Медузы», продаваемые ГлавНИВЦ системы могут использовать «слитые» базы, но в ГлавНИВЦ заявили, что не используют незаконно полученные персональные данные, в управделами президента наличие у ГлавНИВЦ доступа к ним также отрицают.
Обновлено в 15:47
Происшествия
Опубликовано видео момента ДТП с автобусом под Новороссийском
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента аварии пассажирского автобуса, который слетел в обрыв под Новороссийском 7 августа.
Обновлено в 17:13
Происшествия
В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, смерть офицера, по предварительной информации, наступила от огнестрельного ранения.
Обновлено в 16:30
Шоу-бизнес
Ален Делон проходит лечение в Швейцарии после инсульта
Французский актёр Ален Делон, перенёсший несколько недель назад инсульт, в настоящий момент проходит лечение в одной из клиник Швейцарии.
Обновлено в 15:35
Гаджеты
Samsung представила Samsung Galaxy Note 10
Samsung Galaxy Note 10, как и ранее позиционируются гаджетами для разных задач, которые в некоторых случаях способны заметить компьютеры, планшеты и другое.
Обновлено в 06:12
Общество
Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию
Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева.
Обновлено в 17:28
Происшествия
В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади
Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с центральной площади в Бишкеке.
Обновлено в 13:30
Политика
Ведущие банки передали конгрессу документы о возможных связях россиян с Трампом, пишут СМИ
В комитет Конгресса США были предоставлены документы, в которых говорится о связях россиян с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 15:19
Политика
Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан, где проведет встречу с главами кабминов ЕАЭС, сообщает RT.
Обновлено в 13:03
Происшествия
ДТП с комплексом С-300 произошло в Белоруссии
С участием зенитно-ракетного комплекса С-300 "Фаворит" в белорусском Полоцке произошло ДТП.
Обновлено в 16:42
Космос
Анатомию космической Чайки изучает телескоп
Основными компонентами Чайки являются три больших облака газа, наиболее отличительными из которых являются Sharpless 2-296, образующие крылья.
Обновлено вчера в 15:51
Финансы
Трамп заявил о недовольстве курсом доллара
Трамп выразил недовольство относительно устоявшегося курса доллара. Он заявил, что также недоволен высокой ставкой ФРС.
Обновлено в 11:08
Политика
Крымские татары ответили на слова Эрдогана о статусе полуострова
"Эрдогану прежде чем делать заявления в отношении крымских татар и статуса Крыма, хотя бы стоило поинтересоваться о настроениях самих крымских татар в Крыму и начать уже диалог с представителями народа из Крыма, а не с изгоями, сбежавшими из Крыма", - резюмировал Умеров.
Обновлено в 07:14
Кино
Актеры Нагиев и Назаров снимутся в продолжении сериала «Кухня» на СТС
Новости о съемках продолжения сериала «Кухня» появились в прошлом месяце.
Обновлено в 09:17
Футбол
Давид Луис перешел из «Челси» в «Арсенал»
Обновлено в 16:21
Футбол
Форвард «Зенита» Заболотный стал игроком «Сочи»
Обновлено в 08:27
Общество
В Подмосковье женщина родила третью двойню подряд
В подмосковных Химках на свет появились двойняшки - мальчик и девочка.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
В Индии рухнул российский истребитель Су-30
Российский истребитель потерпел крушение в штате Ассам в Индии.
Обновлено в 17:43
Кино
Тарантино признался в любви к русскому фильму
Как рассказал Тарантино, в детстве он был увлечен детищем «Ленфильма» «Человек-амфибия», но не знал, что это «русский фильм».
Обновлено вчера в 15:20
Экономика
Выручка «МегаФона» во втором квартале выросла на 4,5 процента
Консолидированная выручка "Мегафона" (по международным стандартам финансовой отчетности — МСФО) во II квартале 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5 процента и составила 85,6 миллиарда рублей.
Обновлено в 05:20
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Экономика
Блогеры повлияли на выбор почти половины покупателей люкса в России
К покупателям "люкса" аналитики относили тех людей, которые за предыдущие 12 месяцев (исследование проводилось с середины декабря 2018-го по 19 января 2019-го) потратили в среднем на персональные предметы роскоши € 39 тыс. Размер "чека" таких покупателей вырос за прошедший год — в 2017-м он составлял € 37 тыс. "Вес" блогеров в России оказался выше среднемирового уровня на 41%.
Обновлено в 17:00