Экономика
Минсельхоз назвал стабильной ситуацию на рынке хлеба в РоссииРБК вчера в 07:40
В министерстве добавили, что рост цен на хлеб по отдельным позициям находится на уровне ниже инфляции по сравнению с данными прошлого года, а по другим в некоторой степени его превышает.
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Общество
Более 200 населенных пунктов на Украине обесточены из-за непогоды
На Украине из-за непогоды без электричества остались 205 населенных пунктов, передает "112 Украина".
Обновлено в 02:09
Политика
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады-2020
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Украина впустила российский самолет в свое воздушное пространство
Как сообщало ИА REGNUM, Украина запретила полеты российских самолетов над своей территорией в конце 2015 года.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Посольство РФ в Киргизии рассказало об обстановке в Бишкеке
Посольство РФ в Киргизии сообщило, что на утро пятницы обстановка в столице Киргизии спокойная, передает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Обыски в офисе ФБК продолжаются
Обыски проходят в рамках уголовного дела против ФБК об отмывании 1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 07:05
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Шоу-бизнес
Муж Наташи Королевой оценил Кристину Асмус в кружевном белье
Очень примечательный, с юмором комментарий оставил супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко.
Обновлено в 02:29
Технологии
Двигатели ПД-14 установят на самолете МС-21 в 2020 году
Первые отечественные двигатели ПД-14 установят на самолете МС-21 в первом квартале 2020 года.
Обновлено в 00:22
Футбол
«Спартак» может купить полузащитника «Страсбура» Сиссоко
Московский "Спартак" в скором времени может подписать полузащитника Ибраима Сиссоко из "Страсбура", сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, сообщили в Министерстве обороны.
Обновлено вчера в 06:35
Экономика
«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов
Основные проблемы, которые коснулись большинства региональных операторов, — низкая собираемость платежей за вывоз мусора, пересмотр тарифов на услуги операторов и изменения схем их работы уже после подписания соглашений, выяснили в НАКДИ.
Обновлено в 02:42
Политика
Во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён
Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён.
Обновлено в 00:08
Общество
Гидрометцентр сообщил, когда нормализуется погода в Москве
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал,что летняя погода вернется в Москву вечером пятницы, 9 августа, передает ТАСС.
Обновлено в 01:14
Наука
Ученые назвали самую «любимую» группу крови комаров
Ученые Сибирского государственного медицинского университета назвали самую «вкусную» группу человеческой крови для комаров.
Обновлено вчера в 11:09
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49
Общество
Бутылку с посланием из СССР нашли на Аляске. Его написали в 1969 году
Житель Аляски Тайлер Иванофф обнаружил бутылку с посланием, которое в 1969 году написал советский моряк.
Обновлено вчера в 03:20
Политика
В МИД Польши опасаются сближения Евросоюза с Россией
В Польше опасаются сближения стран Европейского союза с Россией.
Обновлено в 01:30
Общество
В России готовят национальный стандарт на школьную форму
Предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму планируют утвердить в России в 2020 году.
Обновлено в 01:34
Экономика
Сбербанк создаст совместное предприятие с «Союзмультфильмом»
Сбербанк планирует создать совместное предприятие (СП) с ФГУП «Союзмультфильм», сообщают РБК и Forbes.
Обновлено в 02:44
Футбол
Ибрагимович раскритиковал регламент MLS
Шведский футболист Златан Ибрагимович, выступающий за «Лос-Анджелес Гэлакси» в Высшей лиге футбола (MLS), раскритиковал регламент соревнований в американской лиге.
Обновлено в 03:11
Общество
В Китае объявили наивысший уровень опасности из-за супертайфуна
Наивысший красный уровень опасности объявили в Китае из-за приближающегося к востоку страны супертайфуна, ставшего девятым по счёту в этом сезоне и получившего название "Лекима".
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия
Пожилая женщина сутки стояла в тайге, отпугивая медведя рычанием
Обновлено вчера в 02:33
Кино
Победителей кинофестиваля «Окно в Европу» объявили в Выборге
Фильмы-победители XXVII российского кинофестиваля «Окно в Европу» назвали в четверг, 8 августа, в рамках торжественной церемонии в Выборгском замке.
Обновлено в 00:17
Здоровье
Число детей с онкологией в России достигло максимума за 10 лет
По итогам 2018 года выявлено 617 тысяч новых случаев заболевания раком, что на 20 тысяч выше показателей предыдущего года.
Обновлено в 01:24
Футбол
«Спартак» стартовал в Лиге Европы с трудной победы над «Туном»
Московский «Спартак» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы обыграл в гостях швейцарский «Тун».
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Китайские СМИ предсказали крах американской GPS
Американская GPS всегда занимала наибольшую долю на рынке глобальных навигационных систем, однако после «хороших новостей» из России и Китая стало понятно, что дни спутниковой навигационной системы США сочтены, пишет китайский портал Sina.
Обновлено в 02:32
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено вчера в 10:50
Футбол
Экс-игрок «Анжи» повторил знаменитый гол в ворота сборной Франции
Бывший защитник сборной Бразилии и махачкалинского "Анжи" Роберто Карлос повторил удар, которым он забил мяч со штрафного в товарищеской встрече против команды Франции в 1997 году, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 02:54
Происшествия
В Москве мотоциклисты отобрали у бизнесмена рюкзак с 3,6 млн рублей
В центре Москвы мотоциклисты отобрали у предпринимателя рюкзак с 3,6 млн рублей и скрылись.
Обновлено в 02:54