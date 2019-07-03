Общество
Минсельхоз намерен регулировать сбор диких ягод и грибовГазета.Ru 13:09
Минсельхоз возьмет под контроль сбор и оборот дикорастущих грибов и ягод. Мониторингу подвергнется также сбор березового сока, семян, орехов и лекарственных растений.
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Футбол
Тренер «Краснодара» Мусаев не сможет руководить командой в еврокубках
По информации издания «Чемпионат» со ссылкой на источники в УЕФА, главный тренер «Краснодара» не смог поступить на тренерские курсы UEFA Pro.
Обновлено в 11:41
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:59
Шоу-бизнес
После выезда на перрон на Аллу Пугачеву пожаловались в ГИБДД
На Аллу Пугачеву отправили жалобу в ГИБДД из-за недавнего выезда на перрон вокзала.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Минобороны раскрыло детали подвига погибших моряков-подводников
1 июля на аппарате произошёл пожар, погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане
В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»
Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено в 19:03
Здоровье
Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава
Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено в 11:07
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Авто
Tesla продала рекордное количество электрокаров
В текущем году основатель Tesla поставил для компании цель произвести и продать от 360 000 до 400 000 машин, однако первые полгода продажи компании падали: за этот период компания поставила менее 160 000 электрокаров.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Камчатке
Обновлено 01 июля в 00:23
Происшествия
Основателя «Рольфа» вывели из совета директоров компании
Основатель «Рольфа» Сергей Петров и бывший директор департамента развития компании Анатолий Кайро с 3 июля исключены из совета директоров операционной структуры автодилера – ООО «Рольф», сообщил последний.
Обновлено в 11:55
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено в 17:28
Здоровье
Проект «Диспансеризация на колесах» стартовал в Сахалинской области
Проект "Диспансеризация на колесах" был разработан по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в рамках национального проекта "Здравоохранение".
Обновлено 01 июля в 03:39
Политика
Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией
Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Пожар на складе Jim Beam в Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек виски
Пожар на складе производителя виски Jim Beam в американском штате Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек напитка (свыше семи миллионов литров), сообщает телеканал СВS.
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек
Не менее 26 человек стали жертвами кораблекрушения у берегов Гондураса, сообщает в среду местный канал Televicentro со ссылкой на вооруженные силы страны.
Обновлено в 18:50
Общество
В Японии эвакуируют население Кагосимы из-за ливней
Ранее сообщалось, что из-за угрозы наводнений ранее эвакуации подверглись жители других японских городов Кирисима (там были вывезены 125 тысяч человек) и Аира (около 77 тысяч человек).
Обновлено в 03:34
Недвижимость
Жители Дальнего Востока смогут взять ипотеку под 2% уже в этом году
Минвостокразвития России выделило 15 миллиардов рублей на льготную ипотеку для жителей Дальнего Востока.
Обновлено в 11:12
Наука
Ученые впервые удалили ВИЧ из ДНК мышей
Обновлено вчера в 17:12
Футбол
Судью матча Бразилия — Аргентина заподозрили в предвзятости
На Кубке Америки разгорелся судейский скандал после полуфинального матча между сборными Бразилии и Аргентины, сообщает Sport24.
Обновлено в 19:12
Общество
Лето в дверь, а мы в Тверь
Летом хочется перемен даже жителям столицы, которые избалованы почти круглогодичными фестивалями и многочисленными праздниками.
Обновлено в 13:25
Экология
Maaseudun Tulevaisuus (Финляндия): изменение климата влияет на российскую лесную промышленность (Maaseudun Tulevaisuus)
Опираясь на Парижское соглашение по климату, в декабре 2017 года Министерство природных ресурсов и экологии РФ издало указ о начале государственной программы по развитию лесной промышленности и региональных лесных программ, при помощи которых можно будет подготовиться к изменению климата.
Обновлено в 17:30
Политика
Главу грузинского спецназа отстранили после беспорядков в Тбилиси
Полномочия главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгия Какичашвили приостановлены на время расследования событий на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 18:22
Политика
Путин назвал условие диалога с Украиной
По словам Путина, в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал "установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами".
Обновлено в 19:45
Политика
ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено в 17:14
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Здоровье
Медики рассказали об опасности плавания в бассейне
Американские ученые предупредили об опасности плавания в бассейне.
Обновлено в 14:07
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15