Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод и орехов. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления правительства.

Минсельхоз может взять под контроль сбор грибов и ягод

Происшествия Раскрыты характеристики АС-31 «Лошарик» Военный эксперт Владислав Шурыгин на своей странице в Facebook рассказал про тактико-технические характеристики подводного аппарата, с которым 1 июля произошла авария в Баренцевом море.

Происшествия Фура повисла на мосту после ДТП на Невском путепроводе Днём в среду 3 июля на Невском путепроводе произошло жёсткое ДТП, после которого фура буквально повисла на мосту.

Шоу-бизнес Цискаридзе рассказал о своей диете и отношениях с Волочковой Артист балета и педагог Николай Цискаридзе раскрыл секрет своей фигуры, а также рассказал о давней ссоре с балериной Анастасией Волочковой.

Армия и оружие На границе с Украиной найден танк КВ с погибшим экипажем В Ростовской области поисковики Российского военно-исторического общества и объединения «Миус-Фронт» обнаружили остатки советского тяжелого танка КВ-1 с членами экипажа.

Общество У Александра Маслякова через суд хотят отобрать права на КВН В отношении Александра Маслякова подали иск, желая лишить его прав на КВН.

Политика Карасин назвал заявления президента Грузии о России непозволительными Заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили по России произвели эффект разорвавшейся бомбы, глава государства не должен позволять себе такие высказывания, заявил в среду замглавы МИД РФ Григорий Карасин после очередного раунда Женевских дискуссий по Закавказью.

Шоу-бизнес Аршавин официально развелся с женой Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.

Политика Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом России Владимиром Путиным крушение Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", сообщают голландские СМИ.

Происшествия В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.

Авто Компания Opel показала обновленную Opel Astra Компания Opel представила обновленное семейство Opel Astra.

Общество В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.

Наука В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.

Происшествия Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Музыка Massive Attack записала кавер на песню Егора Летова Британская группа Massive Attack записала кавер на песню Егора Летова.

Здоровье Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

Армия и оружие Зеленский предпочел не отказываться от прибыльных схем Порошенко Клика уже бывшего президента Украины Петра Порошенко прекрасно зарабатывала на военных схемах, и Владимир Зеленский, очевидно, предпочел сохранить таковые ради собственного обогащения.