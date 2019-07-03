Общество
Минсельхоз может взять под контроль сбор грибов и ягодRT на русском 12:14
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод и орехов. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления правительства.
Читать в источнике
Оценить751
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 13:55, Вашингтон
Политика
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Обновлено в 13:07
Происшествия
Раскрыты характеристики АС-31 «Лошарик»
Военный эксперт Владислав Шурыгин на своей странице в Facebook рассказал про тактико-технические характеристики подводного аппарата, с которым 1 июля произошла авария в Баренцевом море.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Фура повисла на мосту после ДТП на Невском путепроводе
Днём в среду 3 июля на Невском путепроводе произошло жёсткое ДТП, после которого фура буквально повисла на мосту.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Цискаридзе рассказал о своей диете и отношениях с Волочковой
Артист балета и педагог Николай Цискаридзе раскрыл секрет своей фигуры, а также рассказал о давней ссоре с балериной Анастасией Волочковой.
Обновлено вчера в 09:23
Армия и оружие
На границе с Украиной найден танк КВ с погибшим экипажем
В Ростовской области поисковики Российского военно-исторического общества и объединения «Миус-Фронт» обнаружили остатки советского тяжелого танка КВ-1 с членами экипажа.
Обновлено вчера в 20:22
Общество
У Александра Маслякова через суд хотят отобрать права на КВН
В отношении Александра Маслякова подали иск, желая лишить его прав на КВН.
Обновлено в 13:30
Политика
Карасин назвал заявления президента Грузии о России непозволительными
Заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили по России произвели эффект разорвавшейся бомбы, глава государства не должен позволять себе такие высказывания, заявил в среду замглавы МИД РФ Григорий Карасин после очередного раунда Женевских дискуссий по Закавказью.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
Штурмовик ВВС США непроизвольно сбросил три бомбы над Флоридой
ВВС США сообщили, что 1 июля штурмовик A-10C Thunderbolt II столкнулся с птицей.
Обновлено в 07:52
Общество
Берлин отрицает, что жена эмира Дубая сбежала с миллионами в Германию
Обновлено 01 июля в 10:34
Шоу-бизнес
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Политика
Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом России Владимиром Путиным крушение Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", сообщают голландские СМИ.
Обновлено в 05:26
Происшествия
В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков
Обновлено в 06:53
Происшествия
РБК: 14 моряков погибли при пожаре на атомной подводной станции
Обновлено вчера в 10:24
Авто
Компания Opel показала обновленную Opel Astra
Компания Opel представила обновленное семейство Opel Astra.
Обновлено в 11:24
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия
Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку
Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
Фолловеры подозревают, что Маша Распутина снова сделала пластику носа
Внимательно рассмотрев снимок, фолловеры сошлись во мнении, что, скорее всего, недавно Маша изменила форму носа.
Обновлено в 13:37
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Музыка
Massive Attack записала кавер на песню Егора Летова
Британская группа Massive Attack записала кавер на песню Егора Летова.
Обновлено в 04:59
Здоровье
Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава
Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
Зеленский предпочел не отказываться от прибыльных схем Порошенко
Клика уже бывшего президента Украины Петра Порошенко прекрасно зарабатывала на военных схемах, и Владимир Зеленский, очевидно, предпочел сохранить таковые ради собственного обогащения.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Адвокат Кокорина опровергла сообщения о реабилитации футболиста
Футболист Александр Кокорин, осужденный по делу о двух драках в центре Москвы, не начал проходить курс реабилитации, о котором накануне сообщили СМИ, заявила телеканалу «360» его адвокат Татьяна Стукалова.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Военный самолет аварийно сел в Екатеринбурге
Обновлено в 11:09