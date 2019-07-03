Общество

Минсельхоз может взять под контроль сбор грибов и ягодRT на русском 12:14

Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод и орехов. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления правительства.
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