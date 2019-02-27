Минсельхоз России выступил против расширения продуктового эмбаргоФАН 04:38

Власти могут вернуться к обсуждению расширения продэмбарго при введении новых антироссийских санкций. Предложение ФТС по расширению перечня товаров, подпадающих под действие российского продуктового эмбарго, в Минсельхозе признали нецелесообразным.

с чего всё началось

Минсельхоз России не поддержал предложение Федеральной таможенной службы о расширении введенного в 2014 году эмбарго на поставки продуктов из государств, поддержавших антироссийские санкции.

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