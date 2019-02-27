Политика

Минсельхоз России выступил против расширения продуктового эмбаргоФАН 04:38

Минсельхоз России не поддержал предложение Федеральной таможенной службы о расширении введенного в 2014 году эмбарго на поставки продуктов из государств, поддержавших антироссийские санкции.
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Минсельхоз не поддержал расширение продовольственного эмбарго

Власти могут вернуться к обсуждению расширения продэмбарго при введении новых антироссийских санкций. Предложение ФТС по расширению перечня товаров, подпадающих под действие российского продуктового эмбарго, в Минсельхозе признали нецелесообразным.
Коммерсантъвчера в 17:40

Подробнее о событии

В Минсельхозе заявили, что расширение продэмбарго требует обсуждения с аграриями

ТАСС07:51

Минсельхоз выступил против расширения продуктового эмбарго

Ведомостивчера в 18:50

Минсельхоз выступил против расширения продуктового эмбарго, пишут СМИ

РИА Новости01:56

СМИ: Минсельхоз выступил против расширения продуктового эмбарго

Росбалт00:46

«Коммерсантъ» узнал об отказе Минсельхоза расширять продэмбарго

РБКвчера в 23:32

Минсельхоз выступил против расширения продуктового эмбарго

Эхо Москвы06:11

Минсельхоз не поддержал расширение продовольственного эмбарго

Коммерсантъвчера в 17:40
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Происшествия

Ссора двух машинистов стала причиной трагедии на вокзале в Каире

Обновлено в 16:38
Политика

В Сети обсуждают новую выходку Порошенко в Запорожье

Пользователи социальных сетей обсуждают видео, на котором, предположительно, украинский лидер Петр Порошенко срывает шапку с головы женщины в Запорожье.
Обновлено в 16:04
Политика

Украина подписала протокол с Россией о вылове рыбы в Азовском море

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подтвердило подписание со своей стороны протокола о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море и направило его российской стороне.
Обновлено в 15:27
Политика

Россия распространила свой проект резолюции СБ ООН по Венесуэле

Россия в противовес американскому распространила свой проект резолюции по Венесуэле, где предлагает отстаивать независимость и суверенитет государства, а также решать сложившуюся ситуацию через "механизм Монтевидео", сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.
Обновлено в 16:10
Происшествия

Умер российский боец ММА Аркадий Лисин

Обновлено в 15:55
Экономика

Управделами президента закупило сигареты на 19 млн руб

Структура закупила сигареты у единственного поставщика на общую сумму 19,05 млн руб.
Обновлено в 16:10
Происшествия

Ростовский следком заинтересовался конфликтом крымского министра с инспектором ДПС

Следственный отдел по Пролетарскому району Ростов-на-Дону проводит доследственную проверку из-за конфликта между инспектором ДПС и министром строительства республики Крым Михаилом Храмовым.
Обновлено в 14:27
Спорт

Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.
Обновлено в 07:34
Политика

Зеленский предрек Порошенко тюрьму в случае своей победы на выборах

Оригинальный лозунг Порошенко звучит как "Кандидатов много — президент один". Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.
Обновлено в 15:20
Музыка

Организаторы «Евровидения» прокомментировали отказ Украины от конкурса

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» выразили сожаление из-за решения Киева отказаться от участия в конкурсе в 2019 году.
Обновлено в 16:13
Экономика

Банки подтвердили работоспособность Системы быстрых платежей

Российские банки, участвующую в тестовом запуске Системы быстрых платежей Банка России, подтвердили ее работоспособность, осуществив несколько тысяч операций.
Обновлено в 13:23
Происшествия

Пять лыжников арестованы на чемпионате мира в Австрии из-за допинга

Обновлено в 08:29
Футбол

«Арсенал» разбил «Борнмут» при результативной игре Мхитаряна

Полузащитник хозяев Генрих Мхитарян забил гол и сделал две результативные передачи.
Обновлено в 16:35
Происшествия

Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова

Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 10:53
Политика

Экс-адвокат Трампа назвал главу США расистом и мошенником

Бывший адвокат американского лидера Майкл Коэн на слушаниях в конгрессе США назвал Дональда Трампа расистом и мошенником.
Обновлено в 11:54
Политика

В Конгрессе США представили новый законопроект с требованием раскрыть доходы президента России

В Конгрессе представили новый законопроект с требованием к разведывательному сообществу США раскрыть доходы президента России Владимира Путина.
Обновлено в 16:41
Политика

Парламент Британии одобрил поправку к документу о Brexit

Палата общин парламента Британии проголосовала за внесенную консерваторами поправку к тексту документа о Brexit.
Обновлено в 16:40
Футбол

«Барселона» выбивает «Реал» в полуфинале Кубка Испании

Встреча завершилась со счётом 0:3. Дубль на счету Луиса Суареса, а также автоголом отметился защитник «Реала» Рафаэль Варан.
Обновлено в 16:53
Армия и оружие

СМИ узнали о дезертирстве 400 венесуэльских военных в Колумбию

Обновлено в 15:28
Армия и оружие

Пакистанский истребитель сбит индийскими ВВС

Истребитель F-16 ВВС Пакистана сбит военно-воздушными силами Индии за вторжение в воздушное пространство страны.
Обновлено в 02:54
Теннис

Шарапова снялась с турнира Miami Open

Обновлено в 15:01
Космос

Стартовала ракета «Союз» со спутниками OneWeb

Обновлено в 16:48
Происшествия

Минкульт выявил нарушения в системах безопасности крупнейших музеев

«Комиссия проверила взаимодействие сотрудников музеев с подразделениями Росгвардии, деятельность собственных служб безопасности, оснащение системами безопасности предметов Музейного фонда РФ и их функционирование Выявленное — результат недоработок как самих музеев, так и подразделений Росгвардии»,— сообщили в ведомстве.
Обновлено в 13:38
Технологии

Воры используют для вскрытия багажа напечатанные на 3D-принтере ключи

Воры начали активно использовать ключи, напечатанные на 3D-принтере для того, чтобы вскрывать замки на чемоданах авиапассажиров за считанные секунды, сообщает The Sun.
Обновлено в 16:51
Происшествия

На прямую линию «Открытой России» с Ходорковским пришла полиция

Сотрудники полиции пришли на мероприятие «Открытой России» «Прямая линия с Михаилом Ходорковским» в Москве, рассказала «Медиазоне» пресс-секретарь движения Наталья Грязневич.
Обновлено в 13:22
Футбол

«Челси» обыграл «Тоттенхэм» на «Стэмфорд Бридж»

Обновлено в 16:52
Происшествия

Московский школьник спас жизнь человеку на борту самолета

Обновлено в 09:20
Политика

Законопроект о цифровых избирательных участках внесли в Госдуму

Законопроект о создании в Москве цифровых участков для голосования на выборах в субъектах России внесён в Госдуму.
Обновлено в 14:54
Политика

Более половины американцев сочли Россию критической угрозой для США

Согласно результатам проведенного с 1 по 10 февраля компанией Gallup опроса общественного мнения, 52% респондентов заявили, что Россия представляет критическую угрозу для США, еще 39% — что важную, но не критическую.
Обновлено в 16:44
Политика

Методику расчета прожиточного минимума пенсионера изменят

Путин поручил взять ситуацию на контроль и разработать методики определения прожиточного минимума пенсионера в субъектах страны.
Обновлено в 11:48
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