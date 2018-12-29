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Финансы Финансы Подъем ключевой ставки вызвал удорожание ипотечных кредитов Отмечается, что кредитные организации подняли ставки по ипотекам после того, как ЦБ РФ дважды поднял ключевую ставку — с 7,25 до 7,5% в сентябре и с 7,5% до 7,75% в декабре текущего года.

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Экономика Экономика Мутко предупредил о росте цен на жилье при переходе на эскроу-счета Жилье подорожает как минимум на 8% из-за отказа от долевого строительства в пользу эскроу-счетов, сообщил заместитель председателя правительства по строительству Виталий Мутко в интервью телеканалу «Россия 24».

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