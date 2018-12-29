Экономика
Минсельхоз РФ предложил удвоить квоту на ввоз турецких помидоров
Минсельхоз РФ предложил удвоить квоту на ввоз турецких помидоровТАСС03:23
Министерство сельского хозяйства России предложило увеличить квоту на ввоз в РФ свежих помидоров из Турции в два раза, до 100 тыс. тонн. Соответствующий проект приказа размещен на официальном портале проектов правовых актов.
ТАСС03:23
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Финансы
Подъем ключевой ставки вызвал удорожание ипотечных кредитов
Отмечается, что кредитные организации подняли ставки по ипотекам после того, как ЦБ РФ дважды поднял ключевую ставку — с 7,25 до 7,5% в сентябре и с 7,5% до 7,75% в декабре текущего года.
Обновлено в 02:53
Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 30 декабря
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 30 декабря, составляет 69,4706 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 04:50
Экономика
Мутко предупредил о росте цен на жилье при переходе на эскроу-счета
Жилье подорожает как минимум на 8% из-за отказа от долевого строительства в пользу эскроу-счетов, сообщил заместитель председателя правительства по строительству Виталий Мутко в интервью телеканалу «Россия 24».
Обновлено в 05:16
Экономика
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.
Обновлено вчера в 17:06
Экономика
АФК «Система» вышла из туроператорского бизнеса
ВАО «Интурист» (у «Системы» 66% компании) вышло из капитала ITC Travel Investments, совместного предприятия с Thomas Cook, сообщил «Интерфаксу» представитель «Системы» Сергей Копытов.
Обновлено вчера в 11:11
Экономика
Российские рыбаки выловили почти 5 миллионов тонн рыбы и морепродуктов
К 26 декабря 2018 года российские компании добыли 4,96 млн тонн водных биоресурсов, что на 5,4% больше уровня прошлого года — сообщает сайт Фишньюс.
Обновлено 27 декабря в 12:54
Экономика
Правительство РФ рассмотрит повышение пособия по безработице
Новая модель позволит увеличить размер пособия до уровня прожиточного минимума или даже 45% от заработка на последнем месте, считают в организации.
Обновлено вчера в 18:11
Экономика
Жителей России ждет повышение цен на авиабилеты
В начале 2019 года российские авиаперевозчики вынуждены будут поднять цены на авиабилеты.
Обновлено в 03:50
Экономика
ЦБ разрешил Райффайзенбанку самостоятельно оценивать риски заемщиков
Райффайзенбанк стал вторым банком, которому Банк России разрешил перейти на внутреннюю методику по управлению кредитными рисками с реализацией подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР или IRB-подход).
Обновлено вчера в 09:56
Экономика
Усманов: СП Alibaba, «Мегафона», Mail.ru и РФПИ заработает в 2019 году
Совместное предприятие РФПИ, Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.ru в области e-commerce находится на финальной стадии согласования и заработает в начале 2019 г. Об этом сообщил совладелец USM Holdings Алишер Усманов в интервью телеканалу "Россия-24".
Обновлено вчера в 08:52
Экономика
Операторов утилизации мусора освободят от НДС
Региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами освободят от НДС, решение одобрено, сказал сегодня первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 11:29
Экономика
Посол России в США сообщил о росте товарооборота между странами на 16%
Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что за 10 месяцев 2018 года товарооборот между двумя странами вырос на 16% — до $23,3 млрд.
Обновлено вчера в 21:59
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о снижении транзита газа из-за «Северного потока»
В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что объёмы транзита через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за девять месяцев 2018 года снизились на 7% из-за роста поставок через «Северный поток».
Обновлено вчера в 08:27
Экономика
«Национальная медиа группа» и ВТБ купили «СТС медиа»
Медиахолдинг «Национальная медиа группа» (НМГ) и банк ВТБ выкупили «СТС медиа» у Ивана Таврина, сказал сегодня «Ведомостям» представитель НМГ.
Обновлено вчера в 10:21
Финансы
Профицит бюджета Белоруссии в январе-ноябре составил 5% ВВП
Профицит республиканского бюджета Белоруссии в январе-ноябре 2018 года составил 5,6 млрд белорусских рублей, или 5% ВВП, говорится в сообщении Минфина.
Обновлено в 05:31