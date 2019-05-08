Экономика
Минсельхоз РФ предлагает продлить нулевую пошлину на экспорт пшеницыFinancial One вчера в 08:51
"Продление действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу", - говорится в уведомлении. Планируется, что проект постановления вступит в силу в июне 2019 года.
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Минсельхоз предложил продлить действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы
Парламентская газетавчера в 08:50
Минсельхоз РФ предлагает продлить действие нулевой ставки экспортной пошлины на пшеницу
Milknews.ruвчера в 08:55
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