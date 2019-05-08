Экономика

Минсельхоз РФ предлагает продлить нулевую пошлину на экспорт пшеницыFinancial One вчера в 08:51

"Продление действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу", - говорится в уведомлении. Планируется, что проект постановления вступит в силу в июне 2019 года.
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Минсельхоз предложил продлить действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы

Парламентская газетавчера в 08:50

Действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы могут продлить

Финмаркетвчера в 09:09

Минсельхоз РФ предложил продлить действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы

ТАССвчера в 09:04

Минсельхоз предложил сохранить нулевую пошлину на экспорт пшеницы

Коммерсантъвчера в 10:30

Минсельхоз предложил сохранить нулевую пошлину на экспорт пшеницы

Rambler News Serviceвчера в 08:50

Минсельхоз предложил продлить действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы

DP.RUвчера в 11:08

Минсельхоз РФ предлагает продлить действие нулевой ставки экспортной пошлины на пшеницу

Milknews.ruвчера в 08:55
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В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта

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