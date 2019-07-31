Экономика

Минсельхоз РФ ожидает рекордный урожай тепличных овощейНациональное Аграрное Агентство 02:20

Российский Минсельхоз прогнозирует рекордный урожай овощных культур закрытого грунта в 1,4 миллиона тонн. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Это на 38,5 процента выше чем годом ранее.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Родные томаты: низкие цены на овощи сохранятся всю осень

В 2019 году, согласно прогнозам Минсельхоза, урожай тепличных овощей вырастет на 38,5% — до 1,4 млн т. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Россию ждет рекордный урожай овощей

РИА Новостивчера в 18:22

В стране ждут рекордный урожай. «Сможем продлить сезон низких цен»

URA.Ruвчера в 22:08

Минсельхоз предупредил о рекордном урожае овощей

News.ru01:10

Минсельхоз спрогнозировал повышение урожая тепличных овощей

РБКвчера в 21:29

«Известия»: урожай тепличных овощей в 2019 году вырастет почти на 40%

ТАСС03:12

Рост урожая тепличных овощей позволит сохранить летние цены до декабря

Известиявчера в 18:02

Купите теплицу. Недорого

Российская газетавчера в 07:27
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:51, Ашберн
Футбол

На матче РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» будет использоваться VAR

Обновлено в 12:47
Футбол

Ибрагимович призвал «МЮ» отпустить Погба

Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович призвал руководство "красных дьяволов" мудро поступить в проблемной ситуации с полузащитником Полем Погба, который желает покинуть "Олд Траффорд".
Обновлено в 12:09
Политика

Зеленский раскритиковал не пускавшего к нему людей прокурора

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкассы раскритиковал местного прокурора, который пускал людей на встречу с главой государства по спискам.
Обновлено в 11:17
Общество

У британской королевы обнаружились в Москве четыре квартиры

Обновлено вчера в 16:00
Политика

Комитет Сената США одобрил санкции против «Северного потока-2»

Комитет по иностранным делам Сената США проголосовал за введение санкций в отношении компаний—участников трубопровода «Северный поток-2», передает Reuters.
Обновлено в 12:36
Космос

Корабль «Прогресс» поставил рекорд по скорости полета к МКС

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-12" добрался и пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 12:06
Политика

Медведев пообещал выделить средства на тушение лесных пожаров

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручит выделить средства из резервного фонда правительства для тушения лесных пожаров.
Обновлено в 12:37
Общество

СМИ: Бывшая стюардесса МЧС, связанная с Шойгу, заработала миллиарды на контрактах минобороны

Два источника издания в структурах, близких к МЧС, подтвердили, что у Шебуновой были отношения с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДД

Обновлено в 10:50
Футбол

Семин: тоже жду трансферов «Локомотива»

Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин заявил, что еще рассчитывает на усиление позиций в летнее трансферное окно.
Обновлено в 04:26
Культура

Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube

Эпизод "Маша плюс Каша" мультфильма "Маша и Медведь", размещённый на "Ютубе", посмотрели более четырёх миллиардов раз.
Обновлено в 12:33
Политика

Киев и Донбасс договорились о восстановлении моста в Станице Луганской

По словам Грызлова, представители Украины и Донбассом согласовали восстановление моста в Станице Луганской, они обсудили, как ведется подготовка к восстановительным работам на сооружении.
Обновлено в 12:34
Общество

Лесные пожары в Сибири ускоряют таяние арктических льдов

Охватившие Сибирь лесные пожары могут стать причиной глобальных изменений климата.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес

Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой

Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.
Обновлено в 07:05
Общество

Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую

Обновлено в 05:45
Происшествия

В Москве у мужчины отобрали рюкзак с пятью миллионами рублей

В Москве у мужчины на улице украли пять миллионов рублей, сообщил РЕН ТВ.
Обновлено в 09:50
Экономика

В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Политика

Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину

По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Происшествия

В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 сентября гражданина России Юрия Ещенко по подозрению в государственной измене.
Обновлено в 11:26
Политика

Хасиков попросил Путина помочь с чистой водой в Калмыкии

Исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Бату Хасиков попросил Владимира Путина помочь Калмыкии с чистой водой.
Обновлено в 11:30
Экономика

«Нафтогаз» требует от России $5,2 млрд

Нанесенный ущерб группа оценила в $5,2 млрд. В сообщении указывается, что решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 05:32
Наука

Ученый объяснил, почему человечество не сможет избавиться от тараканов

Обновлено в 10:39
Общество

Грузинская авиакомпания ищет способ летать в Россию вопреки запрету

Президент Владимир Путин в конце июня подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян в Грузии с 8 июля, а спустя день Минтранс также объявил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Специалисты не нашли отравляющих веществ в организме Навального

Главврач НИИ Склифосовского Алексей Токарев рассказал о результатах исследований биологических материалов оппозиционера Алексея Навального.
Обновлено в 08:22
Экономика

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 07:59
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия

Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Экономика

Стало известно, зачем полковники ФСБ хранили 12 млрд рублей наличными

Найденные у арестованных полковников Федеральной службы безопасности России 12 миллиардов рублей наличными, вероятно, должны были быть вывезены за границу или же быть проданными.
Обновлено в 10:44
Политика

Суд закрыл дело Демпартии США против России

Ранее Демпартия повторно внесла поправки в текст иска к России, российской военной разведке и 12 другим ответчикам о вмешательстве в президентские выборы в пользу господина Трампа.
Обновлено вчера в 18:17
Футбол

Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды

Обновлено в 10:39
Экономика

Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси

Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.
Обновлено в 06:16
Главное