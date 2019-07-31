Экономика
Минсельхоз РФ ожидает рекордный урожай тепличных овощейНациональное Аграрное Агентство 02:20
Российский Минсельхоз прогнозирует рекордный урожай овощных культур закрытого грунта в 1,4 миллиона тонн. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Это на 38,5 процента выше чем годом ранее.
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с чего всё началось
В 2019 году, согласно прогнозам Минсельхоза, урожай тепличных овощей вырастет на 38,5% — до 1,4 млн т. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.Известиявчера в 17:01
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