В 2019 году, согласно прогнозам Минсельхоза, урожай тепличных овощей вырастет на 38,5% — до 1,4 млн т. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

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Российский Минсельхоз прогнозирует рекордный урожай овощных культур закрытого грунта в 1,4 миллиона тонн. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Это на 38,5 процента выше чем годом ранее.

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