Экономика

Минсельхоз РФ обновил прогноз по урожаю и экспорту зернаВести.Финанс 07:35

Экспорт зерна из РФ в 2018-2019 сельхозгоду (закончился 30 июня) составил 43,3 млн тонн, в том числе экспортировано 35,2 млн тонн пшеницы.
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Экспорт зерна из России в 2018-19 сельхозгоду составил 43,3 млн тонн

Экспорт зерна из России в 2018-2019 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 году) составил 43,3 миллиона тонн, пшеницы — 35,2 миллиона тонн, сообщил журналистам глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
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Дмитрий Николаевич Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель правления «Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома».
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