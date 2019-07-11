Экономика
Минсельхоз РФ обновил прогноз по урожаю и экспорту зернаВести.Финанс 07:35
Минсельхоз прогнозирует сбор зерна в России в 2019 г. в размере 118 млн тонн, экспорт - 43,3 млн тонн, заявил журналистам министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
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Минсельхоз: экспорт зерна из РФ в 2018-2019 сельхозгоду составил 43,3 млн тонн
Будущее России. Национальные проекты05:12
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