Экономика
Минсельхоз РФ обновил прогноз по урожаю и экспорту зернаВести.Финанс 07:35
Минсельхоз прогнозирует сбор зерна в России в 2019 г. в размере 118 млн тонн, экспорт - 43,3 млн тонн, заявил журналистам министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
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В работе оператора Yota произошел сбой
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Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено вчера в 09:53
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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей
Журнал Forbes поместил певицу на первую строчку своего обновлённого рейтинга.
Обновлено вчера в 10:57
Гаджеты
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Приложение «Рация» подслушивало разговоры пользователей Apple Watch, пишет TechCrunch со ссылкой на заявление компании.
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Toyota планирует выпустить новый кроссовер
Японская компания Toyota планирует начать выпуск нового кроссовера. Об этом 11 июля сообщает пресс-служба бренда.
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«Яндекс» представил беспилотник на базе Hyundai Sonata
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Трех сталкеров из Великобритании и РФ задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
Обновлено в 06:51
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Тольяттинский маньяк-педофил просится на свободу
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Финансы
Рубль заметно подорожал после сообщения главы американской ФРС
Глава американской Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл сообщил Конгрессу Соединенных Штатов о возможных потерях для мировой экономики и США.
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Происшествия
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Начальник полиции Омска Алексей Меркушов задержан в Москве из-за драки с машинистом метро.
Обновлено в 08:57
Политика
Парламент Украины принял закон о химической кастрации педофилов
Парламент Украины на внеочередном заседании в четверг принял закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о лицах, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.
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Политика
Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге
Обновлено в 08:27
Общество
Попросившим убежище в Канаде жителям Кузбасса запретили чаепитие
Жителям города Киселёвска Кемеровской области, записавшим в начале июня этого года видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить убежище из-за опасной экологической ситуации в городе, власти запретили проводить чаепитие.
Обновлено в 00:45
Происшествия
Попытки пассажирки попасть в самолет по багажной ленте попали на видео
Женщина по неопытности пыталась пройти к самолету по багажной ленте.
Обновлено в 03:22
Политика
Зеленский потребовал люстрации Порошенко
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко призвал граждан страны выйти на митинг в поддержку закона "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, работавших во времена правления экс-президента Виктора Януковича.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ в Мытищах
Один человек погиб и 14 пострадали в результате пожара на ТЭЦ-27 «Мосэнерго» в подмосковных Мытищах.
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Спорт
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Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Генштаб РФ: У российских границ создается ударный кулак НАТО
Североатлантический альянс формирует у границ России мощный ударный кулак.
Обновлено в 06:30
Политика
Латвия выразила России протест из-за салюта в честь освобождения Риги
Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразило протест из-за планов России устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги от фашистов.
Обновлено в 07:36
Политика
Бюст Жукова восстановили в Харькове
Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
Зеленский призвал силовиков усилить свою активность в Донбассе
Как сообщается на сайте пресс-службы украинского президента Владимира Зеленского, глава государства дал поручение начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку усилить активность силовиков в Донбассе, пишет РИА Новости.
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 08:10
Политика
Путин ответил на предложение Зеленского провести переговоры в Минске
8 июля Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске при посредничестве президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьера Великобритании Терезы Мэй.
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Армия и оружие
Иранские корабли попытались остановить британский танкер
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
Русский язык следует переименовать в "российский", а саму Россию нужно называть "Московией", заявил советник Владимира Зеленского и кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев в интервью ютьюб-каналу Ukrlife.TV.
Обновлено вчера в 19:38
Общество
На Свердловскую область вновь идут грозы и шквалистый ветер
Завтра, 12 июля, на территории Свердловской области ожидаются грозы и порывы ветра до 20 м / с. Как сообщили РИА "Новый День" в пресс-службе областного ГУ МЧС, предупреждения об этом направлены в органы власти, местного самоуправления, руководителям объектов жизнеобеспечения и экономики.
Обновлено в 07:15
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Вилкова поделилась снимком без макияжа в свой день рождения
В честь дня рождения Екатерина поделилась домашними снимками.
Обновлено в 07:17