Экономика

Минсельхоз РФ обновил прогноз по урожаю и экспорту зернаВести.Финанс вчера в 07:35

Минсельхоз прогнозирует сбор зерна в России в 2019 г. в размере 118 млн тонн, экспорт - 43,3 млн тонн, заявил журналистам министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
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Дмитрий Николаевич Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель правления «Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома».
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