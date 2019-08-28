Общество

RT на русскомRT на русскомМинпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов

Министерство просвещения России направило в субъекты страны разработанное положение о кодексе профессиональной этики для педагогических работников. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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с чего всё началось

В России появились нормы поведения учителей в соцсетях

В отличие от документа 2014 года в новом кодексе впервые говорится о правилах поведения педагогов в интернете. Учителям стоит воздерживаться от размещения «информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей», указано в документе.
Известиявчера в 13:30

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Минпросвещения сформулировало правила поведения учителей в соцсетях

Коммерсантъвчера в 23:30

Фото в купальнике — можно. Для учителей составили кодекс поведения в соцсетях

URA.Ruвчера в 15:54

Власти разослали в регионы рекомендации по этике для учителей

РБКвчера в 17:01

В России разработали нормы поведения учителей

РИА Новостивчера в 17:19

Минпросвещения разработало правила этики для учителей

ТАССвчера в 17:18

Минпросвещения разработало рекомендации по этике для учителей

Ведомостивчера в 18:49

Урок приличий: учителям обновили кодекс этики

Известиявчера в 17:01
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Армия и оружие

Российские базы в Сирии показали иностранным журналистам

РИА Новости вчера в 22:07
Общество

В Москве повысили минимальную пенсию

Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.
РБК вчера в 11:19
Здоровье

Врач объяснила рост числа диабетиков в России

Президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова объяснила в эфире НСН, с чем связан рост количества диабетиков в России.
Национальная служба новостей вчера в 08:25
Политика

Уникальный Су-47 показали на МАКС

Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости вчера в 11:14
Политика

Украинская армия привела в ужас американского инструктора

Утро.ru вчера в 13:40
Футбол

Краснодар — Олимпиакос 1:2

Российская газета вчера в 16:50
Политика

Reuters: Китай запретил военному кораблю США заходить в порт Циндао

Власти Китая отклонили запрос американской стороны на заход военного корабля США в китайский портовый город Циндао.
ТАСС вчера в 23:45
Происшествия

В РЖД произошла утечка данных более 700 тысяч сотрудников

РЖД проводит расследование в связи с утечкой персональных данных более 700 тысяч сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
ТагилСити.ру вчера в 23:45
Экономика

СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров

Власти России рассматривают возможность установления квоты в 50% на госзаказ российских товаров.
РБК вчера в 19:39
Религия

Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Здоровье

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег

Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
RT на русском вчера в 16:28
Музыка

Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»

Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости вчера в 05:37
Кино

Крик Батлера на съемках «300 спартанцев» заставил смеяться всю команду

REGNUM вчера в 08:02
Происшествия

Двух полицейских в Анапе обвинили в насилии над 17-летней девушкой

Известия вчера в 18:45
Армия и оружие

Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»

РБК вчера в 17:27
Шоу-бизнес

У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась дочка

На снимке Эммануил Виторган фотографии вместе с женой Ириной, которая держит на руках новорожденную дочку, вокруг них бегает старшая дочь Этель.
RuNews24.ru вчера в 20:21
Кино

Опубликован тизер нового эпизода саги «Звездные войны»

Тизер девятого фильма фантастической киноэпопеи «Звездные войны» был опубликован на официальном YouTube-канале Star Wars.
Политическая Экспертиза 26 августа в 16:25
Авто

GM-АвтоВАЗ в сентябре приостановит работу конвейера

Коммерсантъ вчера в 16:34
Политика

ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду на мотоцикле без шлема

В ГИБДД по Севастополю не видят оснований для привлечения президента РФ Владимира Путина к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема.
Росбалт вчера в 04:48
Общество

Подготовка ребенка к школе обойдется в 10 тыс. рублей

Покупка базового школьного набора — формы, обуви, канцелярских принадлежностей и рюкзака — обойдется родителям первоклассников-2019 более чем в 10 тыс. рублей.
Известия вчера в 19:35
Технологии

Обнаружена масштабная утечка данных россиян из-за оборудования СОРМ

Обнаружена утечка данных сотен россиян, включая номера телефонов, IMEI и ICQ, адреса и GPS-координаты.
Ferra вчера в 08:46
Происшествия

В Приморье осудили виновника резонансного ДТП, сбившего семью

РИА Новости вчера в 22:27
Происшествия

Сильные ливни подтопили аэропорт Владивостока

Сильные дожди затопили аэропорт Владивостока и задержали вылет сразу нескольких рейсов.
Вести.Ru вчера в 22:38
Политика

Путин показал Эрдогану лимузин Aurus

Президент России Владимир Путин в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2019 показал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану лимузин российского производства Aurus проекта «Кортеж».
Lenta.ru вчера в 08:24
Гаджеты

Раскрыта дата выхода смартфона Honor 20S

NewInform вчера в 08:37
Общество

Количество браков и разводов в России достигло минимума

Количество браков и разводов в России достигло минимума с 1990 года.
Вести.Ru 00:08
Гаджеты

Huami представила смарт-часы Amazfit GTS и Smart Sports Watch 3

MobiDevices вчера в 11:16
Политика

Волкер выдвинул условие для возвращения России в G8

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что РФ вернется в G8 лишь после ухода из Крыма.
ФАН вчера в 23:42
Политика

Венесуэльский парламент разорвал военное соглашение с Россией

В Венесуэле парламент расторг новое соглашение правительства Николаса Мадуро с Россией, заключенное в военной сфере.
Ruposters.ru вчера в 05:14
Политика

Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин

Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:50
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