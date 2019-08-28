В отличие от документа 2014 года в новом кодексе впервые говорится о правилах поведения педагогов в интернете. Учителям стоит воздерживаться от размещения «информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей», указано в документе.

с чего всё началось

Министерство просвещения России направило в субъекты страны разработанное положение о кодексе профессиональной этики для педагогических работников. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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