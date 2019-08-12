Общество
Минпросвещения решило не вводить ЕГЭ для выпускников колледжейРИА Новости вчера в 13:02
В Минпросвещения решили не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов из-за его нецелесообразности, сообщила глава министерства Ольга Васильева.
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Если учащийся ушел после девятого класса в среднее профобразование, то никто не отбирает у него право сдавать ЕГЭ. Оно законодательно закреплено. Другой вопрос - нужен ли этот экзамен выпускникам СПО как обязательный.
— Ольга Васильева, российский политикТАСС вчера в 14:00
с чего всё началось
Ольга Васильева: С первого сентября 2020 года планируем исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования (СПО).Российская газетавчера в 11:22
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Армия и оружие
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США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
МВД не подтвердило личность ударившего девушку на акции полицейского
Информация о сотруднике МВД, который ударил участницу митинга в Москве Дарью Сосновскую, не соответствует действительности, говорится в сообщении управления ведомства по городу.
Обновлено вчера в 11:48
Энергетика
Индийская корпорация продаст 20% своего нефтяного бизнеса Saudi Aramco
Индийская корпорация Reliance Industries (RIL) продаст 20% акций своего бизнеса по нефтепереработке и нефтехимии саудовской государственной нефтекомпании Saudi Aramco.
Обновлено вчера в 05:57
Гаджеты
Новую схему онлайн-продаж алкоголя предложили в России
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила новый способ легализации продаж алкоголя в Сети.
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия
Неизвестный зарезал мужчину на юге Москвы
Неизвестный убил ножом мужчину в Орехово-Борисово Северном.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
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Обновлено 11 августа в 18:39
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 10:35
Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Финансы
Аргентинская биржа снизилась на 38% по итогам президентских праймериз
Ведущий индекс биржи Merval в Аргентине понизился на рекордные 37,93%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено вчера в 16:39
Политика
Яшин потребовал от Памфиловой перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин попросил главу ЦИК Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени, говорится в его письме, которое он направил в ЦИК.
Обновлено вчера в 03:57
Армия и оружие
CNN: Бойцы американского спецназа употребляли наркотики
Журналистам удалось узнать, что группу военнослужащих спецназа отозвали из Ирака раньше положенного срока из-за обвинений в сексуальных домогательствах и употреблении запрещенных веществ.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии
В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 20:05
Наука
Модель обучили предсказывать заболевания по 3D-структуре белка
Ученые из Сколковского института науки и технологий, Технического университета Мюнхена, Санкт-Петербургского политехнического университета и Индийского технологического института Мадраса разработали метод на основе машинного обучения, позволяющий анализировать 3D-модели белков и предсказывать болезнетворность встречающихся мутаций.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия
В Хабаровском крае медведь убил грибника
Обновлено в 00:06
Космос
В России разработают новый скафандр для прогулок по Луне
Обновлено вчера в 23:41
Общество
Житель Камчатки получит компенсацию из-за ошибочного призыва на службу
Суд частично удовлетворил иск жителя Камчатки, которого незаконно призвали в армию, из-за чего он был вынужден уволиться с работы, сообщает пресс-служба Елизовского районного суда Камчатского края.
Обновлено вчера в 23:12
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал
В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.
Обновлено вчера в 11:43
Общество
В ночь на вторник на Петербург обрушится метеорный поток
Обновлено вчера в 07:31
Политика
Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа
Муниципальный депутат Андрей Морев, который является одним из заявителей шествия по бульварам столицы 17 августа за свободные выборы, сообщил на своей странице в Facebook о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию.
Обновлено вчера в 17:07
Общество
В аэропорту Гонконга из-за протестов отменены все вылетающие рейсы
Ранее администрация аэропорта предупреждала, что к стойкам регистрации на рейсы в зале отлета будут допускаться только пассажиры, имеющие на руках билеты.
Обновлено вчера в 05:04
Космос
НАСА готовит для марсианской базы «ядерный чемодан»
Обновлено вчера в 09:51
Общество
В Versace извинились за футболки с Китаем без Гонконга и Макао
Партия футболок изъята из продажи и уничтожена ещё 24 июля.
Обновлено 11 августа в 10:43
Футбол
ЦСКА назвал диагнозы получивших травмы Чалова и Сигурдссона
Обновлено вчера в 12:57
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено вчера в 02:09
Политика
РСТ заявил о снижении турпотока из России в Грузию на 70%
Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%, заявил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Пенс посетит церемонию интронизации императора Японии
США могут направить вице-президента Майкла Пенса в качестве представителя Вашингтона на церемонию интронизации нового императора Японии Нарухито в октябре.
Обновлено вчера в 22:55
Наука
Исследователи изобрели катушки для очистки океана от пластика
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия
В Испании сгорели 40 домов на колесах из-за удара молнии
Сегодня, утром 12 августа в Испании Вентальо (автономное сообщество Каталония) от удара молнии сгорело 40 домов на колесах.
Обновлено вчера в 10:58