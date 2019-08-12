Ольга Васильева: С первого сентября 2020 года планируем исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования (СПО).

с чего всё началось

Если учащийся ушел после девятого класса в среднее профобразование, то никто не отбирает у него право сдавать ЕГЭ. Оно законодательно закреплено. Другой вопрос - нужен ли этот экзамен выпускникам СПО как обязательный.

В Минпросвещения решили не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов из-за его нецелесообразности, сообщила глава министерства Ольга Васильева.

Минпросвещения решило не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей

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