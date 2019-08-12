Ольга Васильева: С первого сентября 2020 года планируем исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования (СПО).

с чего всё началось

Если учащийся ушел после девятого класса в среднее профобразование, то никто не отбирает у него право сдавать ЕГЭ. Оно законодательно закреплено. Другой вопрос - нужен ли этот экзамен выпускникам СПО как обязательный.

В Минпросвещения приняли решение не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов из-за его нецелесообразности, сообщила глава министерства Ольга Васильева.

Минпросвещения решило не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей

Космос На обсерватории «Спектр-УФ» сможет разместиться лишь один из предлагаемых Японией приборов Резервов космической обсерватории "Спектр-УФ", создаваемой Россией в сотрудничестве с Испанией, хватит для размещения на ней только одного из двух предлагаемых японских приборов.

Музыка «Пикник» публикует видеоэкскурсии в миры собственных песен Проект представляет из себя серию видеоэкскурсий по Санкт-Петербургу, которые лидер «Пикника» проводит вместе с Павлом Картаевым.

Политика В Совфеде указали на двойное гражданство участников митинга в Москве Подстрекательством назвал действия лиц с двойным гражданством, в частности рэпера Оксимирона, глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов 12 августа в своем блоге.

Политика Порошенко заявил о попытках рейдерского захвата телеканала «Прямой» Ситуация вокруг телеканала «Прямой» напоминает рейдерский захват. Такое мнение высказал бывший президент Украины Пётр Порошенко.

Политика Власти США обещали принять меры из-за снижения Китаем курса юаня Наварро не стал уточнять, какие меры США примет против Китая, но отметил, что ущерб для Пекина будет больший, чем для Вашингтона.

Происшествия Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка Игумен Фотий (Нечепоренко), проводивший обряд крещения годовалого ребенка в Мариенбургском покровском храме города Гатчина (Ленинградская область), в интервью «Пятому каналу» прокомментировал свои действия.

Армия и оружие В Ростовской области проходят учения по радиоэлектронной борьбе Учения по радиоэлектронной борьбе стартовали на территории Ростовской области, в них принимают участие специализированные военные подразделения, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Шоу-бизнес Ани Лорак впервые прокомментировала свой новый роман 40-летняя Ани Лорак недолго страдала от разрыва со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Певица, по всей видимости, закрутила новый роман.

Политика Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.

Финансы Аргентинская биржа рухнула на 38% Индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% — до 27 529,38 пункта.

Происшествия В жилом доме в Москве произошел взрыв В жилом доме на юго-западе Москвы произошел взрыв газа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Экономика В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян с одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав, рассказал председатель правления ПФР Антон Дроздов.

Общество Вместо «Миссис Россия 2019» на мировой конкурс поедет другая участница На конкурс «Миссис земного шара» в Китай не поедет Екатерина Нишанова – победительница конкурса «Миссис Россия 2019» из Геленджика, сообщил сайт KP.Ru.

Общество В России изменились правила использования электронной подписи В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.

Культура Дудь признался, о чем сказал бы Путину при встрече Журналист Юрий Дудь на рок-фестивале «Чернозем» в Тамбове ответил на свой собственный "главный вопрос о Путине".

Происшествия В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы Спасатели эвакуировали на вертолете туриста из Армавира, упавшего с 30-метровой скалы в горах Кубани, и доставили на базу в Сочи, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

Политика Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.

Общество В ночь на 13 августа Москва увидит яркий звездопад Персеиды В ночь с 12 на 13 августа пройдет самый яркий метеорный поток этого лета.