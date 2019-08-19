с чего всё началось

Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Об этом заявили в пресс-службе Минпросвещения.

Транспорт Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб.

Армия и оружие Опубликовано видео полёта истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосе Появилось видео тренировочного полёта высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые отработали элементы перехвата предполагаемого нарушителя, а также выполнили полёт в стратосфере.

Армия и оружие Сирийские военные отбивают город Хан-Шейхун в Идлибе от террористов Сирийские правительственные войска после сражения с боевиками экстремистских организаций «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые с 2014 года смогли пробиться на территорию города Хан-Шейхун в провинции Идлиб.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Здоровье Женщина родила тройню, думая, что у нее камни в почках Фантастическая история приключилась с жительницей штата Южная Дакота (США). Женщина думала, что у нее камни в почках, а родила тройню.

Происшествия В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.

Шоу-бизнес Наталья Ветлицкая отпраздновала 55-летие в компании Светланы Бондарчук Наталья Ветлицкая отпраздновала 55-летие в компании Светланы Бондарчук Секс-символ 90-х и кумир миллионов отметила день рождения в Москве.

Политика В партии Зеленского назвали сроки завершения войны в Донбассе Дмитрий Разумков – глава партии «Слуга народа» – назвал сроки завершения войны в Донбассе.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Происшествия Блуждавшего по омской тайге мальчика выписали из больницы Трехлетнего мальчика, который два дня скитался по омской тайге, выписали из больницы.

Энергетика Нефть открыла неделю торгов ростом Мировые цены на нефть растут в начале торговой недели, 19 августа передает агентство Reuters.

Энергетика Трутнев предложил допустить иностранцев на шельф по норвежской модели Представитель крупнейшей в России частной газовой компании НОВАТЭК, которая недавно подписала с «Газпром нефтью» соглашение по работе на шельфе Арктики, не ответил на запрос РБК.

Авто Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.

Авто Что может свести на нет перспективы развития электромобилей? Во многих странах правительство стимулирует производство электрокаров, говоря, что за ними будущее.

Происшествия В Индии в ДТП с автобусом погибли 13 человек В результате столкновения автобуса с грузовиком в индийском штате Махараштра 13 человек погибли и еще не менее 20 получили ранения, сообщает Hindustan Times со ссылкой на полицию.

Происшествия В Донбассе из-за неверного обращения с оружием погиб украинский солдат Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба штаба операции, «чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами».

Политика На Украине поймали российского шпиона В Запорожье на военном заводе "МИГремонт" задержали резидента российской военной разведки.

Наука Ученые смоделировали последствия ядерной войны на планете Результаты исследования свидетельствуют о "катастрофических последствиях ядерной войны", заявили эксперты.

Энергетика Определены регионы России с самым доступным для населения бензином Больше всего бензина по стране на среднемесячную зарплату могут себе позволить жители Ямало-Ненецкого автономного округа (2 080 л), Москвы (1 798 л) и Ненецкого автономного округа (1 609 л).

Политика В Германии призвали США отменить антироссийские санкции Санкции Соединенных Штатов против России не принесли долгожданного результата, ограничительные меры необходимо отменить, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кречмер в интервью газете B. Z. По его словам, власти Германии хотят урегулирования конфликта на востоке Украины, в котором ежедневно гибнут люди.