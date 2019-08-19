Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школахRT на русском 01:40
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Об этом заявили в пресс-службе Минпросвещения.
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с чего всё началось
Пользование гаджетами в стенах школ советуют ограничить «с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса», сообщается на сайте Минпросвещения в понедельник, 19 августа.Известия05:02
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Родители проголосовали за введение ограничений на использование мобильных в школах
Красный октябрь16 августа в 04:25
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:00, Ашберн
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
Две мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Северодвинском
Две мониторинговые станции перестали передавать информацию после произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва.
Обновлено в 05:05
Футбол
Агент Рибери считает, что игрок перейдёт в «Локомотив» до конца месяца
Жан-Пьер Берне, представляющий интересы бывшего полузащитника сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Франка Рибери ожидает, что до конца месяца игрок заключит контракт с московским «Локомотивом».
Обновлено в 05:40
Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено в 03:41
Здоровье
Генпрокуратура рассказала о гибели четырех заключенных из-за неправильного лечения и отказов в медицинской помощи
Генпрокуратура рассказала о гибели четырех заключенных из-за неправильного лечения и отсутствия медицинской помощи.
Обновлено в 04:49
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Космос
Космический Tesla Roadster совершил первый оборот вокруг Солнца
Электрокар Tesla Roadster, запущенный в космос, совершил первый полный оборот вокруг Солнца.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области
В Ульяновской области подросток зарезал пять человек и покончил с собой.
Обновлено вчера в 06:26
Политика
Нетаньяху озвучил цель своего визита на Украину
Обновлено вчера в 15:15
Политика
Мэрия прогнозирует рост явки на выборы в Мосгордуму до 30%
Мэрия Москвы связывает повышение явки протестного голосования из-за митингов в поддержку не допущенных к выборам независимых кандидатов, рассказали газете «Ведомости» три человека, близких к мэрии.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом
Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 05:13
Технологии
YouTube вносит изменения в правила использования в роликах музыки
Стало известно о внесении YouTube изменений в свою политику, которая касается вопроса используемой в видео музыки и вопроса касающегося авторских прав.
Обновлено в 04:57
Авто
Bugatti представила суперкар за 592 млн рублей
Компания Bugatti представила суперкар Centodieci. Купе Centodieci (по-итальянски «сто десять») было создано специально к 110-летию компании.
Обновлено в 05:38
Происшествия
На северо-западе Москвы ограбили храм
Обновлено в 03:57
Политика
Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»
Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено вчера в 02:47
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать майонез
В Роскачестве отмечают, что самый натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения (до трёх недель).
Обновлено в 02:03
Экономика
«Дочка» «Газпрома» решила выкупить у Ротенбергов бурового подрядчика
Новый единый подрядчик «Газпрома» «Газстройпром» ведет переговоры о покупке «Газпром бурения» у Игоря Ротенберга и его партнеров.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США
Национальный архив безопасности США обнародовал часть засекреченного отчета разведки об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
Обновлено вчера в 20:50
Наука
Ученые нашли способ выбирать пол будущего ребенка
Японские ученые из Университета Хиросимы научились комбинировать набор хромосом для определения пола будущего живого существа, сообщает Plos One.
Обновлено 17 августа в 22:42
Экономика
Счетная палата указала на низкое исполнение расходов на нацпроекты
Счетная палата РФ провела оперативный анализ исполнения федерального бюджета за январь — июнь 2019 года и выявила низкий уровень исполнения госрасходов на реализацию национальных проектов и Комплексного плана, который, по оценкам ведомства, составил за этот период лишь 32,4%.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
МИД Сирии: Турецкие БТР вошли в Идлиб и движутся к Хан-Шейхуну
"Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", - завили во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 04:28
Экономика
ЦБ перенес срок подключения банков к Системе быстрых платежей на месяц
Срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц, с 1 сентября на 1 октября.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Депутат призвал Украину снять продуктовую блокаду Крыма
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек призвал Украину снять продуктовую блокаду Крыма. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:55
Финансы
Курс доллара снизился до 66,33 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек и составил 66,33 рубля.
Обновлено в 03:06
Происшествия
В освидетельcтвовании виновника ДТП на Малышева нашли ошибки
Медицинское освидетельствование Владимира Васильева, устроившего ДТП на Малышева-Московской, содержит ошибки.
Обновлено в 03:00
Политика
Украинский депутат из партии Зеленского оскорбил журналистку
Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский оскорбил журналистку издания НВ Ольгу Духнич.
Обновлено в 05:25