Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школахRT на русском 01:40

Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Об этом заявили в пресс-службе Минпросвещения.
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с чего всё началось
«В представленном документе органам управления образованием субъектов… рекомендуется рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных устройств связи в образовательных организациях», — говорится в сообщении
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RT на русском01:40

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Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

RT на русском01:40

Власти рекомендовали ограничить использование мобильников в школах

РБК02:14

Школам рекомендовали ограничить использование мобильных

Газета.Ru04:02

Роспотребнадзор рекомендует предусмотреть места хранения сотовых в школах

РИА Новости02:45

Заслуженный учитель высказался о запрете телефонов в школах

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Родители проголосовали за введение ограничений на использование мобильных в школах

Красный октябрь16 августа в 04:25
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Армия и оружие

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Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере

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Пострадавшая после посадки в поле пассажирка А321 пройдет обследование

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Культура

Михаил Боярский и Валерия стали новыми наставниками шоу «Голос-60+»

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Трутнев призвал допустить иностранцев к освоению шельфа Арктики

По информации, изложенной в письме вице-премьером, с 2012 года право доступа к разработке шельфа Арктики имеют только российские госкомпании с пятилетним опытом работы (то есть «Газпром» и «Роснефть»), которые получили 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа, с обязательством пробурить 86 скважин за 20 лет.
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«МЮ» готов заплатить Рохо, чтобы он ушел

29-летний Маркос Рохо в прошедшем сезоне отыграл восемь матчей за «МЮ» во всех турнирах.
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Политика

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Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы

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Обновлено вчера в 20:50
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Обновлено вчера в 18:22
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