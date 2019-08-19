с чего всё началось

Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Об этом заявили в пресс-службе Минпросвещения.

Политика Дания отказалась продавать Гренландию США Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в ответ на желание США приобрести Гренландию, что она не продается.

Гаджеты Глава Xiaomi намекает на возможную дату презентации Redmi Note 8 Пользователи сети спросили представителя компании возможна ли презентация телевизора Redmi совместно с новым Redmi Note 8. Глава Xiaomi ответил на вопрос смайликами, а среди них был и смайл с поднятым вверх пальцем.

Политика Жена Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара устроила скандал на борту самолета, летевшего в Киев.

Политика В Москве завершился митинг КПРФ На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.

Происшествия Родственница ульяновского подростка связала убийство семьи со свадьбой Родственница семьи, убитой в селе Патрикеево Ульяновской области, рассказала, что могло толкнуть 16-летнего подростка на такой страшный поступок.

Армия и оружие Взрыв под Северодвинском: станции мониторинга радиации не дают данные Как отметил Зербо, станции в Дубне и Кирове перестали передавать информацию через два дня после взрыва 8 августа на военном полигоне ВМФ России под Северодвинском в Архангельской области.

Армия и оружие Шойгу объяснил цель полетов Ту-160 на Чукотку Шойгу подчеркнул, что полеты стратегических бомбардировщиков Ту-160 недалеко от морских границ с США не являются попытками «позадирать» Соединенные Штаты.

Армия и оружие Сирийские военные отбивают город Хан-Шейхун в Идлибе от террористов Сирийские правительственные войска после сражения с боевиками экстремистских организаций «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые с 2014 года смогли пробиться на территорию города Хан-Шейхун в провинции Идлиб.

Энергетика Нефть дорожает после атаки дронов на месторождения Саудовской Аравии Цены на нефть слабо растут утром 19 августа после атаки дронов на месторождения Саудовской Аравии.

Культура Михаил Боярский и Валерия стали новыми наставниками шоу «Голос-60+» Известные певицы Пелагея и Валерия, культовый актер Михаил Боярский и мэтр российской эстрады Лев Лещенко согласились стать наставниками популярного музыкального шоу «Голос-60+».

Энергетика Трутнев призвал допустить иностранцев к освоению шельфа Арктики По информации, изложенной в письме вице-премьером, с 2012 года право доступа к разработке шельфа Арктики имеют только российские госкомпании с пятилетним опытом работы (то есть «Газпром» и «Роснефть»), которые получили 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа, с обязательством пробурить 86 скважин за 20 лет.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Общество Жители Сочи опубликовали видео затопленного города Жители Сочи выкладывают в социальных сетях последствия сильнейшего ливня.

Футбол «МЮ» готов заплатить Рохо, чтобы он ушел 29-летний Маркос Рохо в прошедшем сезоне отыграл восемь матчей за «МЮ» во всех турнирах.

Театры Курентзис вернется только на фестиваль Директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов рассказал о планах, связанным с руководством Дягилевским фестивалем в 2020 году.

Политика Филарет заявил о желании Константинопольского патриарха ликвидировать Киевскую патриархию Константинопольский патриарх Варфоломей считает необходимым как можно скорее ликвидировать Киевскую патриархию, заявил председатель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет.

Происшествия Из семьи погибшего в Красноярске младенца ранее забирали ребенка Следком по Красноярскому краю установил, что родители погибшей четырехмесячной девочки ранее неоднократно привлекались к ответственности за совершение правонарушений в отношении полуторагодовалого сына.