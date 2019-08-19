Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школахRT на русском 01:40
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Об этом заявили в пресс-службе Минпросвещения.
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с чего всё началось
«В представленном документе органам управления образованием субъектов… рекомендуется рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных устройств связи в образовательных организациях», — говорится в сообщении.RT на русском01:40
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Родители проголосовали за введение ограничений на использование мобильных в школах
Красный октябрь16 августа в 04:25
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