Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школахТАСС вчера в 01:39
Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука". Большинство опрошенных школьников и родителей поддерживают ограничения, говорится на сайте Минпросвещения в понедельник.
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с чего всё началось
В Министерстве просвещения отмечают, что рекомендации подготовлены на основании анализа международного опыта использования гаджетов школьниками, а также по итогам опроса учеников, педагогов и родителей, который провели Минпросвещения, Рособрнадзор и Роспотребнадзор.Коммерсантъвчера в 11:35
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Во Всероссийском фонде образования оценили идею ограничить использование смартфонов в школах
RT на русскомвчера в 11:20
В правительстве рекомендовали школам ограничить использование мобильных телефонов
Интерфаксвчера в 01:37
Минпросвещения направит в регионы рекомендации об ограничении использования мобильных телефонов в школах
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