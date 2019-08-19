с чего всё началось

Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука". Большинство опрошенных школьников и родителей поддерживают ограничения, говорится на сайте Минпросвещения в понедельник.

Футбол «Рубин» продал футболиста в «Зенит» за 50 тысяч рублей Казанский «Рубин» приобрел у «Оренбурга» полузащитника Алексея Сутормина за 50 тысяч рублей, а позже продал его в санкт-петербургский «Зенит» за эту же сумму.

Происшествия В Саранске мужчина пытался выкинуть из окна 5-месячного ребенка О неадекватном поведении мужчины в полицию сообщили прохожие. Они увидели, что он свесил малыша за ноги из окна.

Политика Трамп показал небоскреб Trump Tower в Гренландии Глава американского государства Дональд Трамп показал своим подписчикам в социальных сетях башню Trump Tower в Гренландии.

Транспорт Минэкономики указало на снижение аварийности из-за частных камер Минэкономразвития опровергло утверждение о том, что частные камеры устанавливаются в местах с наибольшим числом нарушений Правил дорожного движения (ПДД), а не в местах концентрации аварий.

Гаджеты Представлены бюджетные смартфоны Realme 5 и 5 Pro с четырьмя камерами Компания Realme представила новые бюджетные смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro, которые оснащаются камерами с четырьмя модулями.Realme 5 получил 6,5-дюймовый экран HD+ с соотношением сторон 20:9, основную камеру с датчиками разрешением 12, 8, 2 и 2 мегапикселя, фронтальную камеру на 13 мегапикселей.

Политика В Кремле оценили возможность встречи Зеленского и Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Авто В РФ вырос спрос на дизельные автомобили с пробегом На российском рынке спрос на дизельные машины с пробегом увеличился на 7% по сравнению с 2018 годом.

Общество В России рождаемость увеличилась только в двух регионах В столице рождаемость увеличилась на 5,9%, в Карачаево-Черкесии – 4,7%. Уточняется, что за первое полугодие текущего года рождаемость составила 9,9 на 1 тысячу человек.

Экономика Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.

Космос США в любом случае откажутся от полетов на «Союзах», заявил Рогозин США в любом случае откажутся от полетов своих астронавтов на кораблях "Союз", для чего создали и приступили к испытаниям собственных космических кораблей, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, выступая на молодежном образовательном форуме "Машук-2019".

Технологии IEO недели. Стоит ли покупать токены Pledgecamp Команда проекта Pledgecamp обещает революцию в сфере краудфандинга: с помощью блокчейна сделать более успешную площадку, чем Kickstarter.

Армия и оружие В Кремле прокомментировали испытание США запрещенной ДРСМД ракеты В Кремле считают пуск США ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, доказательством того, что американцы изначально вели дело к подрыву ДРСМД, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Происшествия В Сумской области Украины предотвращен теракт — СБУ Сотрудники СБУ задержали в Сумах члена экстремистской группировки, который планировал вместе с сообщниками совершить теракт.

Футбол Испанская бригада арбитров рассудит «Брагу» и «Спартак» Испанская бригада арбитров во главе с Хавьером Эстрадой Фернандесом рассудит «Брагу» и «Спартак» в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает пресс-служба УЕФА.

Политика Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.

Политика Песков оценил ситуацию с ввозом в страну сильнодействующих препаратов Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ввозом в страну сильнодействующих препаратов, например «Фризиума».

Политика Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.

Происшествия Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.

Политика В Кремле отреагировали на сообщения о радиоактивном облаке над Россией По мнению Пескова, сама формулировка «карта, как радиоактивное облако могло распространяться после аварии», абсурдна.

Общество ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.