Специалисты Минпросвещения и общероссийского профсоюза работников образования разработали регламентированные нормы поведения преподавателей в интернете и соцсетях.

с чего всё началось

Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования подготовили и направили в регионы рекомендации по профессиональной этике педагогов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минпросвещения разработало рекомендации по этике для учителей

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