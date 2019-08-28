Общество

ВедомостиВедомостиМинпросвещения разработало рекомендации по этике для учителей

Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования подготовили и направили в регионы рекомендации по профессиональной этике педагогов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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с чего всё началось

В России появились нормы поведения учителей в соцсетях

Специалисты Минпросвещения и общероссийского профсоюза работников образования разработали регламентированные нормы поведения преподавателей в интернете и соцсетях.
Известия13:30

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Российским учителям разрешили публиковать фото в купальнике

Lenta.ru19:23

Фото в купальнике -можно. Для учителей составили кодекс поведения в соцсетях

URA.Ru15:54

Минпросвет объяснит учителям, как вести соцсети, чтобы избежать травли

Вместе-РФвчера в 05:49

В России разработали нормы поведения учителей в интернете

РИА Новости17:19

Минпросвещения призывает педагогов не размещать в интернете вредную для детей информацию

ТАСС17:18

Урок приличий: учителям обновили кодекс этики

Известия17:01

Минпросвещения разработало рекомендации по этике для учителей

Ведомости18:49
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Общество

Появилось видео схода селя во Владивостоке

РБК 02:50
Общество

Собянин повысил с 1 сентября минимальную пенсию в Москве

Минимальная пенсия неработающих пенсионеров в столице с 1 сентября вырастет на две тысячи рублей.
Российская газета 16:11
Экономика

Дочерняя компания «Ростеха» требует от Boeing 120 млн долларов

Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы.
Вести.Ru 18:10
Общество

Клишас рассказал о пользе идентификации пользователей в Интернете

Вопрос деанонимизации пользователей интернета поможет снизить уровень преступности в сети, заявил РИА Новости во вторник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
РИА Новости 15:31
Музыка

Скрипачка Линдси Стирлинг провела концерт в виртуальной реальности

Американская скрипачка Линдси Стирлинг провела VR-концерт совместно со стартапом Wave.
REGNUM 10:46
Экономика

Минэкономразвития составило прогноз по снижению роста доходов россиян

Министерство экономического развития РФ опубликовало свой прогноз по снижению роста реальных располагаемых доходов населения.
МонаВиста вчера в 23:43
Политика

Макрон отреагировал на насмешку президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал реплику бразильского коллеги Жаира Болсонару, который в социальной сети пошутил над внешностью его жены.
Pravda.Ru вчера в 09:17
Происшествия

Один человек погиб в результате аварии на МКАД

Известия 19:53
Политика

Помпео подтвердил, что США будут работать над возвращением России в G7

Администрация США займется возвращением России в G7, как того хочет президент Дональд Трамп, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 WXIN и CBS4 WTTV.
РИА Новости 20:05
Политика

Российский космонавт Виноградов объяснил отказ Европы от ракет «Союз»

26 августа стало известно, что Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).
Известия вчера в 17:18
Религия

Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС 17:13
Здоровье

В Кремле прокомментировали массовое увольнение врачей на Урале

Ранее шесть врачей Центральной городской больницы №1 в Нижнем Тагиле написали заявления об увольнении.
Rambler News Service вчера в 08:01
Космос

Венера может быть пригодна для жизни

Территория новостей 14:30
Армия и оружие

В ВМС Украины объяснили заход своего корабля в зону российских учений

Газета.Ru 03:35
Политика

Уникальный Су-47 показали на МАКС

Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости 11:14
Экономика

Раскрыт объем «секретной» экономики России

Заместитель руководителя Росстата Ирина Максакова пояснила, что ведомство не публикует эти сведения из-за секретности.
Lenta.ru 18:42
Спорт

Союз биатлонистов России и биатлонисты нашли компромисс по контрактам

Напомним, ранее лидер нашей сборной Александр Логинов сказал, что не будет подписывать контракт, выражая недовольство его условиями.
Эхо Москвы 06:32
Игры

Pagan Online – Состоялся полноценный релиз

Srnsk 20:10
Армия и оружие

Власти Сирии начали восстанавливать освобожденный Хан-Шейхун

Сирийские власти приступили к восстановлению инфраструктуры в городе Хан-Шейхуне на юге провинции Идлиб.
Российская газета вчера в 22:47
Армия и оружие

Эксперты оценили готовность ядерной системы «Борей» — «Булава»

Атомные подлодки проекта 955 "Борей" обычно проводят пуски межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава-30" из Баренцева и Белого морей, что может говорить о недостаточной отработке или неготовности некоторых элементов системы "Борей" — "Булава", считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.
РЕН ТВ 18:59
Экономика

Сбербанк начал разработку нового логотипа

Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.
РБК 09:24
Общество

Обезьяна в Китае использовала камень для попытки побега из зоопарка

Обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать из зоопарка в китайской провинции Хэнань.
Известия 14:13
Происшествия

Двух полицейских в Анапе обвинили в насилии над 17-летней девушкой

Известия 18:45
Политика

Путин рассказал о сроках запуска «Турецкого потока»

РЕН ТВ 11:35
Общество

Пенсионерам-льготникам компенсируют траты на заграничный отдых

Минтруд предлагает обязать ПФР компенсировать пенсионерам Крайнего Севера траты на часть дороги по территории РФ, если они выезжают за границу.
URA.Ru вчера в 23:04
Хоккей

Какое наказание ждет хоккеиста Кузнецова за наркотики

В конце прошлой неделе российского хоккеиста Евгения Кузнецова, выступающего за клуб НХЛ «Вашингтон», Международная федерация (IIHF) дисквалифицировала на 4 года за наркотики.
Комсомольская правда 11:10
Экономика

Минэнерго поддерживает допуск иностранных инвесторов к шельфу Арктики

Минэнерго считает целесообразным привлечение иностранных инвесторов к разработке арктического шельфа РФ для нераспределенных лицензий, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.
ТАСС 13:12
Энергетика

BP заявила о продаже за $5,6 млрд всех активов на Аляске

ТАСС 16:52
Происшествия

В аэропорту Пекина задымился Airbus с пассажирами

РБК 09:17
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Крик Батлера на съемках «300 спартанцев» заставил смеяться всю команду

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