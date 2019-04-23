Общество
Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должностиИзвестия 14:16
Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя. В должностные обязанности первого будут входить, в частности, проектирование и координация участия педагогических работников в разработке компонентов образовательных программ.
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Происшествия
Пожар на кровле жилого дома на севере Москвы потушен
Обновлено в 08:42
Политика
Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства Вороненкова
Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила в суде, что к убийству ее мужа не причастен ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин, видеозапись ее заявления опубликовало издание Strana.ua.
Обновлено в 16:42
Общество
Навигация по каналу имени Москвы начнется в среду
"К началу навигации-2019 были выполнены ремонтно-профилактические работы на 25 стратегически важных объектах канала имени Москвы, от которых зависит безопасность судоходства в Центральной России и бесперебойное водоснабжение столицы", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 10:41
Космос
Уфолог обнаружил на снимках Луны загадочное инопланетное строение
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на последних снимках луны неопознанную белую структуру, которая визуально сильно напоминает пасть животного, сообщает издание «oane.ws».
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
Министров обороны более 30 стран вооружили АК-74 в парке «Патриот»
Более 50 министров обороны и начальников Генштабов вооруженных сил государств - участников Московской конференции по международной безопасности постреляли из российского оружия в парке "Патриот", передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:49
Спорт
Максим Ковтун объявил о завершении карьеры
Чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы в одиночном фигурном катании Максим Ковтун сообщил РИА Новости о завершении карьеры.
Обновлено в 07:20
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Наука
Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами
Доказываем гипотезу В феврале этого года гипотеза Шелдона, наконец, была строго доказана: математики Крис Спайсер и Карл Померанс (Carl Pomerance) показали, что не существует чисел, которые одновременно обладают свойствами «зеркальности» и «произведения», кроме 73.
Обновлено вчера в 10:04
Политика
МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках
В МИД Украины отметили "изменение тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.
Обновлено в 16:40
Здоровье
Николай Любимов посетил ФАП в Кораблинском районе
Обновлено в 05:23
Происшествия
Восемь человек пострадали при падении рекламного щита в Екатеринбурге
По меньшей мере восемь человек пострадали при падении рекламного щита на людей в Екатеринбурге.
Обновлено в 14:35
Общество
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Кино
Опубликован первый кадр хоррора «Оно 2»
Режиссер Андрес Мускетти опубликовал в Twitter первый кадр из фильма «Оно 2», съемками которого он занимается.
Обновлено в 04:32
Политика
Партия Назарбаева выдвинула Токаева в президенты Казахстана
Обновлено в 02:55
Единоборства
Глава UFC прокомментировал будущее Хабиба и Макгрегора
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался относительно того, чем закончится долгий конфликт дагестанского бойца смешанных единоборств (ММА) Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:31
Теннис
Бертенс на старте турнира в Штутгарте обыграла Фридзам
Обновлено в 16:19
Футбол
«Аякс» обыграл «Витесс» Слуцкого в матче чемпионата Голландии
"Аякс" взял верх над "Витессом", который выступает под руководством российского наставника Леонида Слуцкого, в игре 32-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:01
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Экономика
Лизинговые субсидии выставляют на конкурс
Предполагается, что с 2020 года лизинговые организации будут получать доступ к господдержке только по конкурсу, причем наибольшие шансы имеют компании, пообещавшие передать в лизинг технику на большую сумму, израсходовав меньше субсидий.
Обновлено в 17:33
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Обновлено в 13:33
Хоккей
Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира
Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
Обновлено в 15:55
Футбол
Адвокат Кокорина обвинил Пака в провокации компании футболистов
За время слушания сторона защиты как приводила доказательства невиновности подсудимых, обвиняя в провокации конфликта потерпевшего - чиновника Минпромторга Дениса Пака, так и указывала на добрые поступки одного из главных фигурантов дел - Кокорина-старшего.
Обновлено в 13:18
Культура
Мединский пригласил Sony Pictures снимать фильмы в РФ
Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил кинокомпании Sony Pictures Entertainment снимать фильмы в РФ.
Обновлено в 10:47
Общество
Москвичей предупредили о возможных штормах и ураганах в мае
Из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичный регион в мае и июне могут прийти ураганы и штормовые ветра, сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.
Обновлено в 00:47
Кино
Семья Толкина выступила против фильма о жизни писателя
Семья Джона Р. Р. Толкина выступила против готовящегося фильма о жизни писателя, сообщает СNN.
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес
Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы
Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04