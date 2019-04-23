Общество
Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должностиИзвестия 14:16
Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя. В должностные обязанности первого будут входить, в частности, проектирование и координация участия педагогических работников в разработке компонентов образовательных программ.
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Энергетика
Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от НАК "Нафтогаз" искать дешевый газ по всему миру для снижения финансовой нагрузки на население страны.
Обновлено в 18:56
Общество
ФНС разъяснила правила налогообложения теплиц
Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Политолог спрогнозировал первую беседу Путина и Зеленского
Политолог Михаил Погребинский спрогнозировал первую беседу Владимира Путина и Владимира Зеленского, ставшего абсолютным победителем президентских выборов в Украине.
Обновлено в 17:52
Армия и оружие
Израиль впервые применил «ракеты-убийцы» С-300
Израильская авиация впервые применила в Сирии новейшие авиационные ракеты Rampage, которые были разработаны специально для прорыва обороны комплексов ПВО производства России.
Обновлено вчера в 05:19
Космос
Космическую обсерваторию «Спектр-РГ» готовят к отправке на Байконур
Обсерватория состоит из двух уникальных телескопов, которые разработали российские и немецкие ученые. В июне спутник запустят на орбиту.
Обновлено в 00:57
Здоровье
Диетологи рассказали, чем опасна газированная вода
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море авианосную группировку американского флота сигналом для Москвы.
Обновлено в 20:26
Футбол
Футболист АПЛ забил самый быстрый гол в истории чемпионата
Ирландский нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг отметился забитым мячом на седьмой секунде матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Уотфорда».
Обновлено в 16:14
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 04:13
Авто
Автомобили Lada начали продавать в Монголии
В городе Улан-Батор уже открылся первый дилерский центр, который продает жителям Монголии модели Lada Vesta, Lada 4x4 и Lada Vesta Cross.
Обновлено в 17:25
Происшествия
Саратовец шантажировал девушек видеозаписью группового секса в машине
Житель Саратова склонил двух молодых девушек к групповому сексу в автомобиле, заснял процесс на видео, а потом шантажировал, вынуждая на очередной половой акт, сообщает 23 апреля пресс-служба СКР региона.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера
АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
Обновлено в 19:07
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон показала годовалого принца Луи
Кенсингтонский дворец опубликовал фотографии младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принца Луи, которому исполняется 1 год.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla
Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".
Обновлено в 19:02
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:03
Экономика
Twitter в шестой раз подряд получил прибыль по итогам квартала
Сервис микроблогов Twitter опубликовал финансовую отчетность. Из документа следует, что компания завершила с прибылью шестой квартал подряд.
Обновлено в 08:52
Политика
Бронепоезд Ким Чен Ына пересек границу России
Обновлено в 20:46
Происшествия
Авиадебошир, угрожавший стюардессам, оказался психиатром с 15-летним стажем
Авиадебошир Вадим Бондарь, угрожавший стюардессам на рейсе Бангкок - Москва, оказался психиатром с 15-летним стажем, сообщает Пятый канал .
Обновлено в 17:41
Космос
Первый космонавт ОАЭ прибудет на МКС в цветной спецодежде
Для первого полета космонавта из ОАЭ по имени Хаззаа аль-Мансури на корабле России «Союз» к Международной космической станции (МКС) был выбран цветной комбинезон.
Обновлено в 00:24
Политика
ЦИК Украины объявил итоги президентских выборов
Центральная избирательная комиссия Украины после обработки 100% электронных протоколов объявила о победе Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 11:08
Политика
МИД Украины заявил о «смене тона» России по делу о задержанных моряках
В министерстве иностранных дел Украины заявили о «смене тона» России в разговоре по делу задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 19:49
Технологии
Выдано разрешение на доставку посылок беспилотниками в США
Вспомогательная коммерческая структура Wing, которая является подразделением корпорации Google впервые получила право на доставку посылок беспилотными летательными аппаратами по воздушному пространству штата Вирджиния.
Обновлено в 17:39
Происшествия
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
Общество
ЦБ определил регион с наибольшим количеством финансовых пирамид
Директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях рассказал «Известиям», что в I квартале 2019 года была выявлена 61 финансовая пирамида.
Обновлено в 19:46
Армия и оружие
Кедми оставил кораблям НАТО пять минут на выживание в Черном море
Известный израильский эксперт-аналитик Яков Кедми оставил кораблям НАТО всего пять минут на выживание в условиях «российской западни» в Черном море.
Обновлено в 09:44
Наука
Обнаружена крупнейшая мастерская статуэток майя
Археологи, работающие в Гватемале, обнаружили крупнейшую известную мастерскую статуэток майя в мире.
Обновлено 21 апреля в 09:22
Происшествия
МИД Швеции вызвал посла Эквадора из-за соратника Ассанжа
МИД Швеции вызвал посла Эквадора после задержания подданного королевства в латиноамериканской стране.
Обновлено в 19:46
Космос
Россия до 2025 года запустит 30 гражданских спутников
«Роскосмос» до 2025 года планирует запустить на орбиту 30 гражданских космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли.
Обновлено в 18:59
Футбол
Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов
Защита футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина в лице адвоката Андрея Ромашова сообщила о том, что чиновник Минпромторга Денис Пак провоцировал компанию футболистов.
Обновлено в 11:32