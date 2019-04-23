Общество

Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должностиИзвестия вчера в 14:16

Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя. В должностные обязанности первого будут входить, в частности, проектирование и координация участия педагогических работников в разработке компонентов образовательных программ.
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Министерство просвещения предложило ввести в школах две новые должности – старший учитель и ведущий учитель

Эхо Москвывчера в 13:02

В российских школах введут две новые должности

Говорит Москвавчера в 10:56

В российских школах введут две новые должности

Газета.Ruвчера в 10:37

В российских школах официально появятся новые должности

Российская газетавчера в 10:09

В российских школах введут две новые должности

Взгляд.рувчера в 09:58

Минпросвещения опубликовало проект о двух новых должностях в школах

РИА Новостивчера в 09:31

Минпросвещения предложило разделить учителей на старших и ведущих

РБКвчера в 11:51
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 01:39, Ашберн
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В Щелково ликвидировали открытое горение на мусорном полигоне

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Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

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Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что российская сторона поменяла тон разговора по делу задержанных моряков в Керченском проливе.
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Политика

Виктор Янукович надеется вернуться на Украину

Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
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Происшествия

Число жертв терактов на Шри-Ланке возросло до 359 человек

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Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка

Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
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Политика

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Советник победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин выступил против его прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция

При падении рекламной конструкции в торговом комплексе в Екатеринбурге пострадали несколько подростков.
Обновлено вчера в 15:57
Хоккей

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Финансы

Что остановит укрепление курса рубля

Укрепление рубля пока не может остановить даже покупка валюты в рамках бюджетного правила, добавляет он.
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Музыка

Сергей Лазарев рассказал о своем номере для Евровидения

Обновлено вчера в 10:42
Авто

Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

Владельцев угнанных машин освободят от уплаты транспортного налога с момента подачи в полицию заявления об угоне до возврата похищенного транспорта.
Обновлено вчера в 01:56
Экономика

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Политика

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Мэр Магнитогорска получил от главы области 560 обращений жителей

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Общество

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети имущества

Обновлено вчера в 12:12
Политика

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила участие китайской корпорации Huawei в создании британской мобильной связи пятого поколения (5G).
Обновлено вчера в 22:09
Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
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Экономика

Росстат обнаружил у россиян 1,75 триллиона лишних доходов

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Авто

История появления парового автомобиля

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В мэрии Якутска проводят обыски

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Обновлено вчера в 09:00
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