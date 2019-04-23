Общество

Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должностиИзвестия 14:16

Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя. В должностные обязанности первого будут входить, в частности, проектирование и координация участия педагогических работников в разработке компонентов образовательных программ.
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Министерство просвещения предложило ввести в школах две новые должности – старший учитель и ведущий учитель

Эхо Москвы13:02

Минпросвещения опубликовало проект о двух новых должностях в школах

РИА Новости09:31

В российских школах введут две новые должности

Газета.Ru10:37

В российских школах официально появятся новые должности

Российская газета10:09

В российских школах введут две новые должности

Взгляд.ру09:58

Минпросвещения предложило разделить учителей на старших и ведущих

РБК11:51

В российских школах введут две новые должности

Говорит Москва10:56
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 22:34, Ашберн
Политика

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Обновлено в 22:23
Авто

Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
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Мультфильм «Тайна третьей планеты» улучшили при помощи нейросетей

Обновлено в 16:12
Происшествия

Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla

Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".
Обновлено в 19:02
Экономика

Доля нелегальных сигарет в России резко выросла

Доля нелегальных сигарет в России резко выросла Впервые за последние пять лет в России резко выросла доля контрафактных сигарет.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Ущерб от массовых пожаров в Забайкалье составил почти 600 млн рублей

Природные пожары в Забайкальском крае, которые привели к выгоранию населенных пунктов, привели к ущербу для агропромышленного комплекса края в размере 591 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Обновлено в 22:25
Игры

Названа причина блокировки Mortal Combat 11 на Украине

Игроки считают, что причиной блокировки доступа к игре стал персонаж Скарлет, облик которого разработали в стиле униформы агентов КГБ: красный плащ с черными вставками, черные сапоги, фуражка советских милиционеров с кокардой с серпом и молотом, и респиратор на лице в виде красной звезды.
Обновлено 21 апреля в 00:14
Происшествия

В Управлении физической культуры и спорта Якутска проходят обыски

24 апреля в управлении физической культуры и спорта столицы региона начались обыски, сообщил телеканалу "Якутия 24" пресс-секретарь главы администрации города Якутска Алексей Толстяков.
Обновлено в 22:01
Транспорт

В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей

Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес

Алена Шишкова снялась в постельной сцене с Арашем

Ролик с участием Алены Шишковой и Араша снимали в самом фешенебельном отеле мира.
Обновлено в 19:00
Общество

Стали известны места старта и финиша «Майской прогулки» в этом году

В этом году участники «Майской прогулки» стартуют от ДИВСа (ул. Ерёмина, 10) и финишируют у главного корпуса УрФУ (ул. Мира, 19).
Обновлено в 21:22
Общество

Мизулина попросила юристов изучить публикацию СМИ ее слов о свободе

Сенатор Елена Мизулина поручила юристам изучить публикацию в СМИ вырванной из контекста цитаты о необходимости разумных ограничений в жизни общества.
Обновлено в 15:08
Экономика

Жители России начали массово избавляться от дач

Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Политика

Команда Зеленского обещает наказать виновных в конфликте в Донбассе

Апаршин обещает, что «правда относительно Иловайска, в отношении Дебальцево, относительно начала войны в 2014 году будет обнародована».
Обновлено в 04:09
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:03
Кино

«Я плакал пять-шесть раз»: первые отзывы о финальных «Мстителях»

Зрители плакали, снова смеялись и снова плакали. Накануне Крис Эванс признался, что во время просмотра «Финала» плакал шесть раз.
Обновлено в 04:38
Происшествия

ИГ взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке, которая произошла в воскресенье, 21 апреля.
Обновлено в 07:00
Здоровье

Названы пять симптомов грядущего инсульта

Названы пять основных симптомов, сигнализирующих о возможном инсульте.
Обновлено в 19:00
Политика

Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Общество

Из квартиры россиянки вывезли сотню мешков с мусором

Обновлено в 14:51
Армия и оружие

Россия начнет поставки бронетранспортеров БТ-3Ф в Индонезию

АО «Рособоронэкспорт» госкорпорации «Ростех» подписало с министерством обороны Индонезии контракт на поставку боевых машин пехоты БМП-3Ф и плавающих бронетранспортеров БТ-3Ф, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес

Ученые назвали простой и экономичный способ похудеть

Ученые назвали простое действие, которое, не задумываясь, выполняют почти все люди на планете. Этим действием стали обычные прогулки.
Обновлено в 06:37
Авто

Самосвалы Odin и Hagen от Scania

Обновлено в 06:36
Транспорт

В ДФО образовались очереди за льготными билетами «Аэрофлота»

Офисы авиакомпании «Аэрофлот» на Дальнем Востоке были вынуждены перейти на усиленный режим работы из-за очередей за льготными билетами.
Обновлено в 22:09
Футбол

«Манчестер Юнайтед» летом может приобрести защитника «Челси» Джеймса

За женскую команду «МЮ» уже выступает сестра Джеймса Лорен. Нынешний контракт защитника с «Челси» рассчитан до лета 2022 года.
Обновлено в 17:45
Происшествия

В Казани три человека погибли при пожаре в частном жилом доме

Тела трех человек были обнаружены во время тушения пожара в частном доме в Казани во вторник днем, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
Обновлено в 11:14
Космос

JAXA представили данные по анализу астероида Рюгу

Обновлено вчера в 04:52
Общество

Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука

Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено в 17:50
Общество

В нескольких регионах России разрешат криптовалюту

Помимо блокчейна и криптовалют в регионах опробуют разработки, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой, виртуальной и дополненной реальностью, а также нейро- и квантовые технологии.
Обновлено в 19:55
Кино

Семья Толкина выступила против фильма о жизни писателя

Семья Джона Р. Р. Толкина выступила против готовящегося фильма о жизни писателя, сообщает СNN.
Обновлено в 16:59
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