Общество
Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должностиИзвестия 14:16
Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя. В должностные обязанности первого будут входить, в частности, проектирование и координация участия педагогических работников в разработке компонентов образовательных программ.
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Политика
Ким Чен Ын отказался попробовать каравай
Обновлено в 22:23
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla
Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".
Обновлено в 19:02
Экономика
Доля нелегальных сигарет в России резко выросла
Доля нелегальных сигарет в России резко выросла Впервые за последние пять лет в России резко выросла доля контрафактных сигарет.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Ущерб от массовых пожаров в Забайкалье составил почти 600 млн рублей
Природные пожары в Забайкальском крае, которые привели к выгоранию населенных пунктов, привели к ущербу для агропромышленного комплекса края в размере 591 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Обновлено в 22:25
Игры
Названа причина блокировки Mortal Combat 11 на Украине
Игроки считают, что причиной блокировки доступа к игре стал персонаж Скарлет, облик которого разработали в стиле униформы агентов КГБ: красный плащ с черными вставками, черные сапоги, фуражка советских милиционеров с кокардой с серпом и молотом, и респиратор на лице в виде красной звезды.
Обновлено 21 апреля в 00:14
Происшествия
В Управлении физической культуры и спорта Якутска проходят обыски
24 апреля в управлении физической культуры и спорта столицы региона начались обыски, сообщил телеканалу "Якутия 24" пресс-секретарь главы администрации города Якутска Алексей Толстяков.
Обновлено в 22:01
Шоу-бизнес
Алена Шишкова снялась в постельной сцене с Арашем
Ролик с участием Алены Шишковой и Араша снимали в самом фешенебельном отеле мира.
Обновлено в 19:00
Общество
Стали известны места старта и финиша «Майской прогулки» в этом году
В этом году участники «Майской прогулки» стартуют от ДИВСа (ул. Ерёмина, 10) и финишируют у главного корпуса УрФУ (ул. Мира, 19).
Обновлено в 21:22
Общество
Мизулина попросила юристов изучить публикацию СМИ ее слов о свободе
Сенатор Елена Мизулина поручила юристам изучить публикацию в СМИ вырванной из контекста цитаты о необходимости разумных ограничений в жизни общества.
Обновлено в 15:08
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Политика
Команда Зеленского обещает наказать виновных в конфликте в Донбассе
Апаршин обещает, что «правда относительно Иловайска, в отношении Дебальцево, относительно начала войны в 2014 году будет обнародована».
Обновлено в 04:09
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:03
Кино
«Я плакал пять-шесть раз»: первые отзывы о финальных «Мстителях»
Зрители плакали, снова смеялись и снова плакали. Накануне Крис Эванс признался, что во время просмотра «Финала» плакал шесть раз.
Обновлено в 04:38
Происшествия
ИГ взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке, которая произошла в воскресенье, 21 апреля.
Обновлено в 07:00
Здоровье
Названы пять симптомов грядущего инсульта
Названы пять основных симптомов, сигнализирующих о возможном инсульте.
Обновлено в 19:00
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Общество
Из квартиры россиянки вывезли сотню мешков с мусором
Обновлено в 14:51
Армия и оружие
Россия начнет поставки бронетранспортеров БТ-3Ф в Индонезию
АО «Рособоронэкспорт» госкорпорации «Ростех» подписало с министерством обороны Индонезии контракт на поставку боевых машин пехоты БМП-3Ф и плавающих бронетранспортеров БТ-3Ф, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
Ученые назвали простой и экономичный способ похудеть
Ученые назвали простое действие, которое, не задумываясь, выполняют почти все люди на планете. Этим действием стали обычные прогулки.
Обновлено в 06:37
Авто
Самосвалы Odin и Hagen от Scania
Обновлено в 06:36
Транспорт
В ДФО образовались очереди за льготными билетами «Аэрофлота»
Офисы авиакомпании «Аэрофлот» на Дальнем Востоке были вынуждены перейти на усиленный режим работы из-за очередей за льготными билетами.
Обновлено в 22:09
Футбол
«Манчестер Юнайтед» летом может приобрести защитника «Челси» Джеймса
За женскую команду «МЮ» уже выступает сестра Джеймса Лорен. Нынешний контракт защитника с «Челси» рассчитан до лета 2022 года.
Обновлено в 17:45
Происшествия
В Казани три человека погибли при пожаре в частном жилом доме
Тела трех человек были обнаружены во время тушения пожара в частном доме в Казани во вторник днем, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
Обновлено в 11:14
Космос
JAXA представили данные по анализу астероида Рюгу
Обновлено вчера в 04:52
Общество
Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука
Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено в 17:50
Общество
В нескольких регионах России разрешат криптовалюту
Помимо блокчейна и криптовалют в регионах опробуют разработки, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой, виртуальной и дополненной реальностью, а также нейро- и квантовые технологии.
Обновлено в 19:55
Кино
Семья Толкина выступила против фильма о жизни писателя
Семья Джона Р. Р. Толкина выступила против готовящегося фильма о жизни писателя, сообщает СNN.
Обновлено в 16:59