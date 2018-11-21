Заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил заменить ЕГЭ системой раннего выявления талантов у учеников, основанной на блокчейн-технологии. Эту идею он изложил в письме к министру просвещения Ольге Васильевой.

с чего всё началось

Взрослые часто жалуются, что документ ориентирован скорее на теорию, нежели на практику, поэтому проверить, насколько действительно способен ребенок, почти невозможно. В связи с этим предлагается ввести другую методику оценки знаний и способностей учеников, альтернативную сдаче ЕГЭ.

21 ноября сообщалось, что замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) направил в Минпросвещения письмо с предложением заменить ЕГЭ системой раннего выявления талантов у учеников, основанной на блокчейн-технологии. В ведомстве заявили, что пока не получали данное обращение.

Минпросвещения не собирается отказываться от ЕГЭ

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