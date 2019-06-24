Общество
Минпросвещения намерено освободить учителей от лишних отчетовРоссийская газета 08:32
В Минпросвещения намерены бороться с этими проблемами. В Трудовой кодекс РФ будут внесены поправки, которые оставят для учителей в школах четыре отчетных документа, анонсировала Ольга Васильева.
Читать в источнике
Оценить18
Проблема остается, но есть положительная динамика: результаты того же TALIS показали, что в сравнении с 2013 годом заметно снизилась административная нагрузка. Но очевидно, что забюрократизированность остается одним из самых серьезных вызовов, стоящих перед системой.
— Ольга Васильева, российский политикРоссийское образование 06:43
Подробнее о событии
Показать все источники
В Минпросвещения хотят оставить для учителей только четыре отчётных документа
Парламентская газета05:06
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 12:05, Вашингтон
Происшествия
МВД Грузии отстранило от службы 10 разгонявших митинги полицейских
Грузинское министерство внутренних дел отстранило от службы десять сотрудников, которые участвовали в разгоне митингов в центре Тбилиси.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына
Отец Ахмеда Барзаева, который 23 июня совершил нападение на сотрудников ДПС и Росгвардии в Грозном, публично отказался от церемонии похорон и траура по сыну.
Обновлено в 11:22
Футбол
Паршивлюк перешел в московское «Динамо»
Московское "Динамо" подписало контракт с защитником Сергеем Паршивлюком, сообщает Sport24.
Обновлено в 09:46
Общество
Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Симферополе
Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Симферополе - около 70 тысяч человек.
Обновлено в 10:08
Футбол
В тренерский штаб «Спартака» вошел сербский тренер
Как стало известно Sport24, сербский тренер по физподготовке и реабилитации Владимир Чепзанович вошел в штаб московского «Спартака» и прибыл с командой на сбор в Австрию.
Обновлено в 10:32
Происшествия
В Ростовской области загорелся автобус с детьми
Автобус, перевозивший 70 детей, загорелся па трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 10:47
Транспорт
Компания Ротенберга отремонтирует трассу до Белоруссии
Компания «Мостотрест» Аркадия Ротенберга получила контракт на реконструкцию участка 33-й — 84-й км дороги М1 «Беларусь» от Москвы до границы с Белоруссией, следует из материалов на сайте госзакупок.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.
Обновлено в 09:08
Общество
МТС поменяла логотип впервые за 13 лет
«Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 11:43
Общество
Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе
Почти половина россиян отрицательно оценила возможное сокращение рабочей недели до четырех дней.
Обновлено вчера в 21:45
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Подсчитан ущерб Грузии от потери российских туристов
Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около $750 млн, заявил на пресс-конференции в понедельник, 24 июня, глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.
Обновлено в 11:32
Общество
Атлантический циклон принесет в Карелию долгое похолодание
В последующие дни, по данным Гидрометцентра РФ, ожидается следующея погода: В целом по Карелии, судя по климатическим картам Росгидромета, средняя температура воздуха в ближайшие пять суток - с 25 по 29 июня - ожидается чуть ниже нормы.
Обновлено в 01:46
Футбол
Глушаков описал «Спартак» тремя словами
Обновлено в 10:28
Общество
Главе МВД предложили легализовать движения «Лев против» и «СтопХам»
Кирьянов и Андреев уверены, что деятельность таких общественных структур достойна внимания, но нуждается при этом в правовом регулировании и приведении таких объединений в единое конструктивное русло.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Уснувшую пассажирку забыли в канадском самолете после посадки
Пассажирка самолета Квебек – Торонто уснула во время полета. Однако девушку никто не разбудил после посадки.
Обновлено в 05:44
Общество
Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian
Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
«Манго-М» и «Свинец-2». На «Армии-2019» покажут новые танковые снаряды
Концерн «Техмаш» на военно-техническом форуме «Армия-2019» представит новые танковые бронебойные подкалиберные боеприпасы «Манго-М» и «Свинец-2», сообщает 24 июня пресс-служба концерна.
Обновлено в 11:59
Гаджеты
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено вчера в 11:11
Спорт
Ламин Диак предстанет перед судом во Франции по делу о коррупции
Бывший президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламин Диак предстанет перед судом во Франции по делу о коррупции и отмывании денег, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 09:41
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
В Екатеринбурге школьница Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ.
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес
Анна Исаева: «Юлии Началовой вырезали бугор на руке»
Обновлено в 08:59
Политика
Российская делегация вылетит в Страсбург на ПАСЕ
Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сегодня вылетит в Страсбург, где проходит летняя сессия ассамблеи.
Обновлено в 08:57
Авто
Новый Renault Duster лишится дизельных двигателей
Выход кроссовера запланирован на 2023 год, а его серийную сборку наладят на предприятии в Бразилии, Индонезии, Колумбии и даже в списке присутствует Россия.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым
Актриса впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым. Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были официально женаты 1 год.
Обновлено в 03:43
Футбол
«Ньюкасл» объявил об уходе Бенитеса
«Ньюкасл Юнайтед» на своём официальном сайте объявил об уходе Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера команды.
Обновлено в 07:43
Политика
Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил о подписании закона о новых, жестких санкциях против Ирана.
Обновлено в 11:58
Финансы
Трамп может принять решение о девальвации доллара
Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
Обновлено в 06:41