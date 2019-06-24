Общество
Минпросвещения хочет освободить учителей от лишних отчетовКоммерсантъ 08:14
В Трудовой кодекс РФ внесут поправки, которые сократят до четырех число отчетных документов для учителей в школах. Законодательные изменения анонсировала глава Минпросвещения Ольга Васильева на парламентских слушаниях в Государственной думе.
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Проблема остается, но есть положительная динамика: результаты того же TALIS показали, что в сравнении с 2013 годом заметно снизилась административная нагрузка. Но очевидно, что забюрократизированность остается одним из самых серьезных вызовов, стоящих перед системой.
— Ольга Васильева, российский политикРоссийское образование 06:43
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В Минпросвещения хотят оставить для учителей только четыре отчётных документа
Парламентская газета05:06
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:40, Вашингтон
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