Общество
Ранее заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с предложением отказаться от ЕГЭ и заменить эти экзамены на блокчейн-технологию, которая "с высокой точностью" сможет выявить наиболее талантливых школьников для поступления в вузы.
Интерфакс05:44
Взрослые часто жалуются, что документ ориентирован скорее на теорию, нежели на практику, поэтому проверить, насколько действительно способен ребенок, почти невозможно. В связи с этим предлагается ввести другую методику оценки знаний и способностей учеников, альтернативную сдаче ЕГЭ.
— Борис Чернышов, российский политикТелеканал 360° вчера в 23:58
с чего всё началось
Заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил заменить ЕГЭ системой раннего выявления талантов у учеников, основанной на блокчейн-технологии. Эту идею он изложил в письме к министру просвещения Ольге Васильевой.РИА Новостивчера в 19:08
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