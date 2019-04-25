Экономика
Минпромторг требует запретить повторный оборот нефтегазовых труб в ЖКХПравда УрФО вчера в 10:10
В Минпромторге РФ состоялось заседание госкомиссии по противодействию контрафакта, на котором ведомство потребовало запретить повторное использование нефтяных и газовых труб в сфере ЖКХ. По данным Фонда развития трубной промышленности, в России существует индустрия по производству фальсификата.
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Минпромторг РФ в 2020 году внедрит маркировку труб и запретит их вторичный оборот
Агентство нефтегазовой информациивчера в 08:16
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