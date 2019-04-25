Минпромторг заявил о планах ввести маркировку трубРБК вчера в 08:30

Минпромторг предлагает для борьбы с контрафактными и фальсифицированными трубами ввести несколько мер контроля, в том числе сертификацию и маркировку, а также запретить вторичное использование подержанных труб. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

Здоровье В Зауралье совершенствуется оказание медицинской помощи онкобольным В ближайшее время организовать места для приёма онкобольных планируется и в дневных стационарах на базе Курганской поликлиники №2 и Макушинской центральной районной больницы, сообщила Екатерина Игнатюк, специалист по связям с общественностью территориального Фонда ОМС Курганской области.

Политика Штаб Зеленского призвал усилить санкции против России В команде победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского заявили, что необходимо ввести санкции из-за того, что лидер России Владимир Путин упростил получение российских паспортов для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает ТАСС.

Происшествия На Александра Ландо завели уголовное дело о мошенничестве Как стало известно интернет-изданию «Новости Саратова», по предварительным данным Александру Ландо может грозить статья 159 УК РФ «Мошенничество группой лиц в особо крупном размере».

Политика В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли Украины Зеленский на брифинге 21 апреля пообещал в ближайшее время представить план действий для прекращения огня в Донбассе.

Хоккей «Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли Команда Александра Овечкина в решающем матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме уступила "Каролине" - 3:4.

Общество Впервые вынесено наказание за оскорбление власти в России Чудовский районный суд Новгородской области наказал оскорбившего власть жителя города Малая Вишера. Об этом сообщает на сайте суда.

Происшествия В США россиянина обвиняют в сексуальных домогательствах в самолете Гражданину России и США Георгию Серегину грозит до 10 лет тюремного заключения за непристойные прикосновения к пассажирке самолета, оказавшейся его соседкой на рейсе Токио — Вашингтон.

Шоу-бизнес Юлия Михалкова рассказала о распаде «Уральских пельменей» Актриса и общественный деятель Юлия Михалкова рассказала всю правду о распаде шоу «Уральские пельмени».

Происшествия На Шри-Ланке прогремел новый взрыв В воскресенье на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Жертвами стали, по последним данным, 359 человек.

Спорт Олимпийская чемпионка упала в обморок в прямом эфире во время интервью Двукратная Олимпийская чемпионка по волейболу Жаклин Карвальо упала в обморок во время интервью.

Гаджеты Раскрыты основные характеристики бюджетного флагмана от Redmi Согласно обнародованной информации, известный в сети бюджетный флагман от Redmi, прозванный как Redmi 855, имеет 6,39-дюймовый экран.

Происшествия По делу Арашуковых арестовали генерала СК Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.

Происшествия В «Матросской тишине» трое заключенных отравились наркотиками Трое заключённых в столичном следственном изоляторе "Матросская тишина" отравились психотропным веществом, один из них скончался, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

Авто Новое поколение кроссовера Toyota Rush выйдет на крупнейший рынок Продажи новой генерации популярного Toyota Rush стартовали в 20017 году, однако и на сегодняшний день автомобиль пользуется ажиотажным спросом в странах Юго-Восточной Азии.

Политика Ким Чен Ын описал ожидания от встречи с Путиным Северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил надежду, что встреча с его российским коллегой Владимиром Путиным позволит приблизить разрешение кризиса на Корейском полуострове, передает ТАСС.

Энергетика Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» «Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомило российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.

Политика Национализм посчитали основной причиной поражения Порошенко на выборах Действующий президент Украины Петр Порошенко проиграл во втором туре выборов оппоненту Владимиру Зеленскому из-за националистической политики.

Политика Экс-глава разведки назвал главную угрозу человечеству Бывший глава Службы внешней разведки (СВР), Герой России Вячеслав Трубников заявил, что самую главную угрозу человечеству он видит в проблемах с экологией.

ЖКХ В Сети появился график отключения горячей воды в Москве График планового отключения горячей воды в домах москвичей стал доступен на официальном портале мэрии mos.ru - там достаточно ввести адрес своего дома, после чего появится период отключения с точностью до часа.

Общество Премьер-министр Узбекистана запретил раздачу георгиевских лент к 9 Мая Вместо георгиевских ленточек в Узбекистане к празднику Победы, который в республике называется Днем памяти и почестей, будут раздавать ленточки в цветах национального флага.

Политика Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing летом 2014 года.

Политика Жители Донбасса получат паспорта РФ без отказа от гражданства Украины МВД опубликовало комментарии по процедуре упрощенной выдачи паспортов РФ жителям районов Донбасса, подконтрольных ДНР и ЛНР.

Армия и оружие Названа причина отказа полиции Рио-де-Жанейро от автоматов Калашникова Сотрудники полиции в Рио-де-Жанейро из-за нехватки боеприпасов вынуждены отказаться от использования автоматов Калашникова модели АК-47.

Общество Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.

Технологии Подписка на сервис YouTube TV стала доступна абонентам Verizon В свою очередь, руководитель партнерских программ по продуктам YouTube Хезер Ривера (Heather Rivera) отметила, что YouTube TV стал известен лучшим в своем классе пользовательским интерфейсом, благодаря которому клиенты Verizon могут без проблем смотреть YouTube TV на своих мобильных телефонах, планшетах или дома на устройствах с большим экраном.

Гаджеты Apple до конца года выпустит наушники AirPods 3 Компания Apple до конца года выпустит новую сборку шумоподавляющих наушников AirPods.

Происшествия Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.