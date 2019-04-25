Экономика
Минпромторг заявил о планах ввести маркировку трубРБК вчера в 08:30
Минпромторг предлагает для борьбы с контрафактными и фальсифицированными трубами ввести несколько мер контроля, в том числе сертификацию и маркировку, а также запретить вторичное использование подержанных труб. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров, сообщает ТАСС.
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В Минпромторге РФ обсудят ограничение использования нефтяных и газовых труб
Реальное времявчера в 02:45
Минпромторг РФ в 2020 году внедрит маркировку труб и запретит их вторичный оборот
Агентство нефтегазовой информациивчера в 08:16
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Здоровье
В Зауралье совершенствуется оказание медицинской помощи онкобольным
В ближайшее время организовать места для приёма онкобольных планируется и в дневных стационарах на базе Курганской поликлиники №2 и Макушинской центральной районной больницы, сообщила Екатерина Игнатюк, специалист по связям с общественностью территориального Фонда ОМС Курганской области.
Обновлено в 01:55
Политика
Штаб Зеленского призвал усилить санкции против России
В команде победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского заявили, что необходимо ввести санкции из-за того, что лидер России Владимир Путин упростил получение российских паспортов для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия
На Александра Ландо завели уголовное дело о мошенничестве
Как стало известно интернет-изданию «Новости Саратова», по предварительным данным Александру Ландо может грозить статья 159 УК РФ «Мошенничество группой лиц в особо крупном размере».
Обновлено вчера в 23:47
Политика
В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли Украины
Зеленский на брифинге 21 апреля пообещал в ближайшее время представить план действий для прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 01:32
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли
Команда Александра Овечкина в решающем матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме уступила "Каролине" - 3:4.
Обновлено в 01:35
Общество
Впервые вынесено наказание за оскорбление власти в России
Чудовский районный суд Новгородской области наказал оскорбившего власть жителя города Малая Вишера. Об этом сообщает на сайте суда.
Обновлено 23 апреля в 15:12
Происшествия
В США россиянина обвиняют в сексуальных домогательствах в самолете
Гражданину России и США Георгию Серегину грозит до 10 лет тюремного заключения за непристойные прикосновения к пассажирке самолета, оказавшейся его соседкой на рейсе Токио — Вашингтон.
Обновлено вчера в 22:31
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о распаде «Уральских пельменей»
Актриса и общественный деятель Юлия Михалкова рассказала всю правду о распаде шоу «Уральские пельмени».
Обновлено в 02:08
Происшествия
На Шри-Ланке прогремел новый взрыв
В воскресенье на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Жертвами стали, по последним данным, 359 человек.
Обновлено вчера в 01:17
Спорт
Олимпийская чемпионка упала в обморок в прямом эфире во время интервью
Двукратная Олимпийская чемпионка по волейболу Жаклин Карвальо упала в обморок во время интервью.
Обновлено в 01:26
Гаджеты
Раскрыты основные характеристики бюджетного флагмана от Redmi
Согласно обнародованной информации, известный в сети бюджетный флагман от Redmi, прозванный как Redmi 855, имеет 6,39-дюймовый экран.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
По делу Арашуковых арестовали генерала СК
Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия
В «Матросской тишине» трое заключенных отравились наркотиками
Трое заключённых в столичном следственном изоляторе "Матросская тишина" отравились психотропным веществом, один из них скончался, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
Обновлено вчера в 12:38
Авто
Новое поколение кроссовера Toyota Rush выйдет на крупнейший рынок
Продажи новой генерации популярного Toyota Rush стартовали в 20017 году, однако и на сегодняшний день автомобиль пользуется ажиотажным спросом в странах Юго-Восточной Азии.
Обновлено в 00:00
Политика
Ким Чен Ын описал ожидания от встречи с Путиным
Северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил надежду, что встреча с его российским коллегой Владимиром Путиным позволит приблизить разрешение кризиса на Корейском полуострове, передает ТАСС.
Обновлено в 00:56
Энергетика
Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомило российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Национализм посчитали основной причиной поражения Порошенко на выборах
Действующий президент Украины Петр Порошенко проиграл во втором туре выборов оппоненту Владимиру Зеленскому из-за националистической политики.
Обновлено вчера в 22:17
Политика
Экс-глава разведки назвал главную угрозу человечеству
Бывший глава Службы внешней разведки (СВР), Герой России Вячеслав Трубников заявил, что самую главную угрозу человечеству он видит в проблемах с экологией.
Обновлено вчера в 22:50
ЖКХ
В Сети появился график отключения горячей воды в Москве
График планового отключения горячей воды в домах москвичей стал доступен на официальном портале мэрии mos.ru - там достаточно ввести адрес своего дома, после чего появится период отключения с точностью до часа.
Обновлено в 02:13
Общество
Премьер-министр Узбекистана запретил раздачу георгиевских лент к 9 Мая
Вместо георгиевских ленточек в Узбекистане к празднику Победы, который в республике называется Днем памяти и почестей, будут раздавать ленточки в цветах национального флага.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing летом 2014 года.
Обновлено вчера в 12:51
Политика
Жители Донбасса получат паспорта РФ без отказа от гражданства Украины
МВД опубликовало комментарии по процедуре упрощенной выдачи паспортов РФ жителям районов Донбасса, подконтрольных ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 14:17
Армия и оружие
Названа причина отказа полиции Рио-де-Жанейро от автоматов Калашникова
Сотрудники полиции в Рио-де-Жанейро из-за нехватки боеприпасов вынуждены отказаться от использования автоматов Калашникова модели АК-47.
Обновлено в 01:31
Происшествия
На Сахалине при пожаре в общежитии ГРЭС погибли трое
Обновлено вчера в 23:08
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено вчера в 11:38
Технологии
Подписка на сервис YouTube TV стала доступна абонентам Verizon
В свою очередь, руководитель партнерских программ по продуктам YouTube Хезер Ривера (Heather Rivera) отметила, что YouTube TV стал известен лучшим в своем классе пользовательским интерфейсом, благодаря которому клиенты Verizon могут без проблем смотреть YouTube TV на своих мобильных телефонах, планшетах или дома на устройствах с большим экраном.
Обновлено вчера в 04:07
Гаджеты
Apple до конца года выпустит наушники AirPods 3
Компания Apple до конца года выпустит новую сборку шумоподавляющих наушников AirPods.
Обновлено в 02:18
Общество
В Екатеринбурге УК уничтожила сад, который 18 лет выращивал пенсионер
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке
В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено вчера в 10:34
Экономика
Премьер поручил Минстрою и ФАС следить за ценами на стройматериалы в интересах нацпроектов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минстрою и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) провести мониторинг цен на строительные материалы для объектов, возводимых в рамках национальных проектов.
Обновлено в 02:05