Экономика
Минпромторг заявил о планах ввести маркировку трубРБК вчера в 08:30
Минпромторг предлагает для борьбы с контрафактными и фальсифицированными трубами ввести несколько мер контроля, в том числе сертификацию и маркировку, а также запретить вторичное использование подержанных труб. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров, сообщает ТАСС.
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Минпромторг РФ в 2020 году внедрит маркировку труб и запретит их вторичный оборот
Агентство нефтегазовой информациивчера в 08:16
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Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Обновлено вчера в 23:22
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Россияне просрочили займы почти на 1,6 трлн рублей
В первом квартале 2019 года объем безнадежных долгов россиян перед банками достиг почти 1,6 трлн рублей, подсчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
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Представили первые рендеры «Русского Прадо» от УАЗ
Напомним, 1 апреля гендиректор компании Sollers Вадим Швецов, которой принадлежит УАЗ, заявил о намерении разработать новую модель, которая постепенно заменит Патриот.
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Глава ДНР поблагодарил Путина за упрощение выдачи российских паспортов
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин поблагодарил президента России Владимира Путина за решение упростить выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 10:29
Авто
Новое поколение кроссовера Toyota Rush выйдет на крупнейший рынок
Продажи новой генерации популярного Toyota Rush стартовали в 2017 году, однако и на сегодняшний день автомобиль пользуется ажиотажным спросом в странах Юго-Восточной Азии.
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Политика
Подал в отставку замгенпрокурора Украины
Замгенерального прокурора Украины Евгений Енин подал в отставку. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено вчера в 15:25
Хоккей
В твиттере Кубка Стэнли попрощались с Овечкиным
Официальный твиттер Кубка Стэнли после вылета столичной команды из розыгрыша обратился к капитану действующих чемпионов Александру Овечкину.
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Шоу-бизнес
У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс
Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.
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Авто
Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов
Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon.
Обновлено вчера в 09:50
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Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
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Происшествия
В США россиянина обвинили в насильственном сексуальном контакте
Обновлено вчера в 21:44
Экономика
Mail.ru Group впервые раскрыла выручку сервиса «Юла»
Более детальных подробностей о финансовых показателях «Юлы» Mail.ru Group прежде никогда не раскрывала.
Обновлено в 02:01
Энергетика
«Грязная» нефть из РФ поступит в Венгрию и Словакию через 4-5 дней
Некондиционная российская нефть менее чем через неделю поступит на НПЗ Венгрии и Словакии, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ОАО «Гомельтранснефть Дружба».
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
Женщина, упавшая на рельсы станции метро «Фрунзенская», погибла
В результате падения с платформы на рельсы на станции метро "Фрунзенская" около 09:00 утра четверга погибла женщина, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 03:06
Политика
СВР увидела признаки подготовки США военной операции против Венесуэлы
Россия видит признаки подготовки американской военной операции против Венесуэлы, заявил журналистам на VIII Московской конференции по международной безопасности глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 03:04
Происшествия
В Петербурге бывшему врачу грозит год тюрьмы за травмирование пациента
При проведении эндоскопического обследования медик повредил пациенту стенку нижней трети сигмовидной кишки В Санкт-Петербурге бывшему врачу частной клиники грозит год тюрьмы за травмирование пациента во время процедуры.
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Происшествия
Двухголовый теленок-мутант родился на ферме в США
Обновлено вчера в 21:22
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $75 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ненадолго превысила $75 за баррель.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В отношении Александра Ландо возбудили дело о мошенничестве
Александр Ландо, бывший председатель Общественной палаты Саратовской области, стал фигурантом уголовного дела.
Обновлено вчера в 11:44
Общество
Стала известна погода в Москве на майские праздники
Синоптики рассказали о погоде в Москве на майские праздники, о чем сообщается на сайте Центра погоды «Фобос».
Обновлено в 01:39
Политика
МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления
Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления.
Обновлено вчера в 10:59
Политика
Стартовала встреча Путина и Ким Чен Ына
Путин встретил коллегу из Северной Кореи перед главным входом в корпус «S» кампуса Дальневосточного федерального университета.
Обновлено в 01:03
Транспорт
В метрополитене Екатеринбурга поднимут стоимость проезда
В Екатеринбургском метрополитене всё же повышают стоимость проезда до 32 рублей.
Обновлено в 03:15
Происшествия
На Сахалине при пожаре в общежитии ГРЭС погибли трое
При пожаре в общежитии Сахалинской ГРЭС-2, который вспыхнул рано утром в четверг, погибли трое сотрудников энергообъекта.
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Экономика
Хакеры стали активнее атаковать клиентов банков
Хакеры стали активнее атаковать клиентов банков Рост атак на корпоративных клиентов банков в 2018 году составил 89%, отмечается в аналитическом отчете Solar JSOC.
Обновлено вчера в 10:28
Здоровье
Диетолог объяснил рост числа россиян с ожирением
По данным Роспотребнадзора за восемь лет число россиян, страдающих ожирением, выросло в два раза: этим заболеванием сейчас страдает каждая четвертая женщина и каждый седьмой мужчина в стране.
Обновлено в 01:08
Политика
Путин распорядился о выплате ко Дню Победы для ветеранов
Президент Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:32
Политика
У здания Рады проходит акция в поддержку закона о языке
Более 200 человек проводят акцию у здания Верховной рады Украины в поддержку принятия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает его использование практически во всех сферах жизни, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 02:56
Наука
Математики доказали гипотезу Шелдона из «Теории большого взрыва»
Математики Крис Спайсер и Карл Померанс сумели доказать гипотезу, озвученную в 73-й серии сериала «Теория большого взрыва» персонажем Шелдоном Купером.
Обновлено в 02:19