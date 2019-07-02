Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд рублей частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов: двигателей, коробок передач и систем управления автомобилем.

Подписанные Минпромторгом и несколькими автоконцернами специнвестконтракты (СПИКи) помогут привлечь в экономику России более 100 млрд рублей частных инвестиций и локализовать производство ключевых узлов.

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Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

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