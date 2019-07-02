Экономика
Минпромторг заключил контракты с автоконцернамиNews.ru вчера в 19:16
Подписанные Минпромторгом и несколькими автоконцернами специнвестконтракты (СПИКи) помогут привлечь в экономику России более 100 млрд рублей частных инвестиций и локализовать производство ключевых узлов.
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Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд рублей частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов: двигателей, коробок передач и систем управления автомобилем.
— Денис Мантуров, российский политикТАСС вчера в 17:01
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