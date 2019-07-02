Экономика
Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернамиКоммерсантъ вчера в 17:22
«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
Читать в источнике
Оценить
Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд рублей частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов: двигателей, коробок передач и систем управления автомобилем.
— Денис Мантуров, российский политикТАСС вчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:38, Вашингтон
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Обновлено вчера в 20:32
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу
Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу.
Обновлено вчера в 22:22
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Экономика
Банкам предложили увеличить налоговые выплаты в бюджеты регионов
Правительство России поддержало инициативу региональных депутатов, предложивших вновь обязать кредитные и некредитные финансовые организации уплачивать налог на недвижимость, которая не используется в основной деятельности.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе
Обновлено вчера в 18:23
Армия и оружие
Минобороны опровергло сведения о «взрыве газа на подлодке»
Минобороны РФ опровергло сообщения норвежского агентства по ядерной опасности про якобы имевший место «взрыв газа на подводном аппарате».
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Премьер Нидерландов тайно обсуждал с Путиным MH17
Нидерландский премьер Марк Рютте на G20 встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил MH17.
Обновлено вчера в 23:49
Авто
Производитель компонентов для «АвтоВАЗа» объяснил срыв поставок
Обновлено вчера в 19:12
Происшествия
Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату
Обновлено вчера в 08:33
Теннис
Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
В Кузбассе осудили опекунов, замучивших до смерти детей
Мысковский городской суд Кемеровской области вынес приговор супругам, истязавшим и убившим двух приемных сыновей.
Обновлено вчера в 06:08
Общество
Челябинскую область в августе ожидает очень жаркая погода
Обновлено в 01:30
Общество
В сети появились фото полного солнечного затмения
В сети появились фото и видео полного солнечного затмения. Максимальная фаза затмения Солнца наступила в 22:23 по московскому времени.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска
Обновлено вчера в 08:01
Политика
Греция разъяснила вопрос со швартовкой российских военных кораблей
Греция не будет запрещать российским кораблям заход в свои порты, несмотря на американский «Закон о сотрудничестве в области безопасности и энергетики в Восточном Средиземноморье», заявил источник в правительстве страны.
Обновлено в 02:24
Общество
В Петербурге затопило дорогу под Володарским мостом
Мощный ливень, который накрыл Петербург накануне, 2 июля, спровоцировал коллапс на дорогах Невского района.
Обновлено в 01:23
Общество
Самозанятые в России смогут организовывать похороны
Как сказано в ГОСТе, услуги организаторов похорон могут предоставлять сотрудники похоронных организаций, индивидуальные предприниматели, а также самозанятые граждане.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Умер бывший руководитель Ford и Chrysler
В США в возрасте 94 лет умер бывший руководитель Ford и Chrysler Ли Якокка, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на представителя его семьи.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес
Фанаты похудевшей Анны Нетребко обеспокоены диетой певицы
Фанаты оперной певицы Анны Нетребко просят артистку бросить диету. Звезда призналась в соцсети Instagram, что питается только пастой.
Обновлено вчера в 13:46
Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:34
Шоу-бизнес
Ирина Винер-Усманова вспомнила о необычной выходке мамы Алины Кабаевой
Российский тренер в интервью вспомнила о необычной выходке мамы Алины Кабаевой.
Обновлено в 02:33
Политика
Восьми украинским морякам предъявили окончательное обвинение
Восьми украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе, предъявили обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой.
Обновлено 01 июля в 10:16
Происшествия
Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва
Обновлено в 02:18
Здоровье
Минздрав назвал основные причины смерти женщин в России
В Минздраве РФ назвали наиболее частые причины смерти женщин в России. Об этом в среду, 3 июля, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено вчера в 09:47
Кино
Советские фильмы покажут во дворах необычных столичных домов
Показы пройдут во дворах необычных столичных домов, построенных во времена СССР.
Обновлено в 01:28
Армия и оружие
Корпорация «Иркут» купит 40 американских двигателей для МС-21
В 2009 году подразделение американской фирмы компания Pratt&Whitney была выбрана разработчиком и поставщиком маршевой силовой установки PW1400G для семейства МС-21.
Обновлено вчера в 11:15