Экономика
Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернамиКоммерсантъ вчера в 17:22
«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:04, Вашингтон
Общество
Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
Обновлено вчера в 22:52
Армия и оружие
Погибшие подводники служили в секретной части в Петербурге
Обновлено вчера в 19:36
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину и оставила Месси без Кубка Америки
Аргентина сыграет в поединке за третье место, а Месси таким образом лишился очередного шанса выиграть первый Кубок Америки.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Дерипаска рассказал о допросе ФБР по «российскому вмешательству»
Бизнесмен Олег Дерипаска рассказал о своем участии в расследовании дела о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 12:13
Экономика
Банкам предложили увеличить налоговые выплаты в бюджеты регионов
Правительство России поддержало инициативу региональных депутатов, предложивших вновь обязать кредитные и некредитные финансовые организации уплачивать налог на недвижимость, которая не используется в основной деятельности.
Обновлено в 00:00
Авто
«АвтоВАЗ» решил остановить производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено вчера в 08:52
Политика
Зеленский договорился с Канадой о поставках оружия на Украину
Обновлено вчера в 18:30
Общество
Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле
По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска
Обновлено вчера в 08:29
Экономика
Россиян предупреждают о повышении цен на мясо
Стоимость мяса птицы, свинины и говядины в России в ближайшее время может вырасти еще на 10%.
Обновлено вчера в 07:13
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
Подозреваемая в мошенничестве экс-полковник МВД сбежала в Грузию
Известно, что 38-летняя экс-полицейская сбежала за пределы РФ и в настоящее время она скрывается от следствия в Грузии.
Обновлено вчера в 07:56
Шоу-бизнес
Киркоров прокомментировал выезд Пугачевой на перрон
Певец Филипп Киркоров заявил, что Алла Пугачева имела право заехать на перрон Рижского вокзала в Москве, так как она заслужила это своим трудом и многолетней популярностью.
Обновлено вчера в 14:06
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Общество
В Якутии за 6 лет выделят на кино почти полмиллиарда рублей
Глава Якутии поручил правительству предусмотреть в бюджете республики ежегодно не менее 80 млн рублей вплоть до 2026 года.
Обновлено в 00:35
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Страны Африки отменили безвизовый режим с Украиной
Как выяснилось, две страны решили отказаться от безвизового режима с Украиной. Об этом свидетельствует обновленный индекс паспортов.
Обновлено вчера в 05:02
Общество
РБК нашел аудиторскую оценку оспариваемой сделки «Рольфа»
Оценку компании «Рольф Эстейт», из-за продажи которой основателя «Рольфа» Сергей Петрова обвинили в выводе 4 млрд руб. за рубеж, готовила московская аудиторская компания ООО «Юрис, право и аудит», рассказал РБК представитель «Рольфа» и подтвердил гендиректор аудитора Игорь Тимошин.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи стали 40 человек
По меньшей мере 40 человек погибли и 80 получили ранения в результате авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи, подтвердил РИА Новости представитель медицинской службы Малик аль-Мурсит.
Обновлено вчера в 21:04
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Политика
Украина отозвала приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на досрочные выборы в Раду.
Обновлено вчера в 10:43
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено вчера в 15:47
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снова попала в больницу
Поклонники Анджелины Джоли обеспокоены: в Сети появилась информация, что она снова попала в госпиталь.
Обновлено вчера в 06:40
Здоровье
«Веранды здоровья» открылись в девяти московских парках
Обновлено в 00:40
Футбол
Жерсон хочет перейти во «Фламенго», а не в «Динамо»
Полузащитник «Ромы» Жерсон не заинтересован в переходе в московское «Динамо».
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Премьер Нидерландов тайно обсуждал с Путиным MH17
Нидерландский премьер Марк Рютте на G20 встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил MH17.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Где может находиться кассир «Россельхозбанка» Луиза Хайруллина, укравшая 23 млн рублей: Список версий
Редакция UfacityNews.ru составила подборку существующих версий местонахождения Луизы Хайруллиной.
Обновлено 01 июля в 21:49
Шоу-бизнес
Отца Меган Маркл сочли опасным для ее сына
Почти два месяца уже прошло с того момента, как герцогиня Меган Маркл подарила своему супругу принцу Гарри первенца, сына Арчи.
Обновлено вчера в 07:23
Технологии
Российский эталон формирует одну из лучших шкал времени в мире
Как рассказал начальник Главного метрологического центра ГСВЧ Игорь Блинов, МБМВ рассчитывает шкалы Международного атомного времени (TAI)* и Всемирного Координированного времени (UTC)** на основе измерений около 450 атомных часов, сосредоточенных более чем в 80 институтах всего мира.
Обновлено вчера в 06:19