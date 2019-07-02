Экономика

Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернамиКоммерсантъ вчера в 17:22

Минпромторг России подписал специнвестконтракты (СПИКи) с немецким автоконцерном Volkswagen, ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ», калининградским «Автотором» и немецким BMW, французским автоконцерном Peugeot-Citroen, японским автопроизводителем Toyota и шведским производителем грузовых автомобилей Volvo Trucks.
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Денис Мантуров
Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд рублей частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов: двигателей, коробок передач и систем управления автомобилем.
— Денис Мантуров, российский политикТАСС вчера в 17:01

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Минпромторг подписал СПИКи с несколькими автоконцернами

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Минпромторг РФ заключил специнвестконтракты с автоконцернами на 100 млрд рублей

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РИА Новостивчера в 17:15

Минпромторг заключил контракты с автоконцернами

News.ruвчера в 19:16

Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами

Коммерсантъвчера в 17:22
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