Экономика
Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернамиКоммерсантъ вчера в 17:22
«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
Читать в источнике
Оценить
Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд рублей частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов: двигателей, коробок передач и систем управления автомобилем.
— Денис Мантуров, российский политикТАСС вчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:49, Вашингтон
Происшествия
Установлены личности погибших на секретной подлодке Героев России
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено вчера в 15:47
Здоровье
Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе
Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Авто
Названы самые популярные автомобили в России по цене до 2 млн рублей
Эксперты из «АвтоСТАТа» решили опубликовать список наиболее популярных авто в РФ стоимостью от полутора до двух миллионов рублей.
Обновлено в 04:14
Политика
Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский назвал стоимость восстановления разрушенного в результате боевых действия Донбасса, передает "112 Украина".
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес
Лоза раскритиковал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Певец Юрий Лоза прокомментировал инцидент с поездкой Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал, как забоится о своих детях
Знаменитый актер и музыкант Сергей Безруков, вернувшись в Сестрорецк, где ровно год назад проходили съемки клипа на композицию его рок-коллектива «Крестный папа» под названием «С какой мы планеты», поделился с подписчиками своего аккаунта в социальных сетях трогательным видеороликом, в котором запечатлено его обновленное семейство – теперь уже с семимесячным сыном.
Обновлено в 04:12
Политика
Канада решила поставлять вооружение на Украину
В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду была достигнута договоренность о поставке вооружения на Украину, передает "Украинские новости".
Обновлено в 02:30
Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Татарстане
Столкновение автобуса и автомобиля произошло на трассе в Татарстане, по предварительным данным, пострадали восемь человек, один из них находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:32
Происшествия
В Пекине облили водой основателя интернет-компании Baidu
Неизвестный молодой человек в Пекине вышел на сцену и облил водой основателя и главу интернет-компании Baidu Робина Ли, который выступал с презентацией.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Российскую семью посадили за двойное убийство приемных детей
В кемеровском городе Мыски суд приговорил 43-летнего Евгения Крайнова и его 42-летнюю супругу Елену к 16 и 15 годам лишения свободы соответственно за убийство двух приемных детей.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия
Директор петербургского Rock Star Cafe утонул в Ленобласти
Андрей Скурихин являлся гендиректором петербургского клуба Rock Star Cafe, его имя широко известно в рок-тусовке города.
Обновлено в 03:38
Наука
На российском коллайдере впервые зафиксировали рождение семи пионов
Обновлено вчера в 06:43
Теннис
Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено вчера в 13:04
Армия и оружие
Смерть под грифом «секретно»: «Лошарик» искал на морском дне «Посейдон» - Баранец
По мнению военного обозревателя газеты "Комсомольская правда", трагедия с аппаратом (по версии СМИ, пожар случился на АС-12, неофициальное название "Лошарик") может быть связана с испытаниями суперсекретных систем.
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие
Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи стали 40 человек
Обновлено вчера в 21:04
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство всех автомобилей
Обновлено вчера в 17:30
Армия и оружие
«Уралвагонзавод» модернизировал пушку для «Арматы»
Завершены работы по модернизации пушки для танка Т-14 «Армата». Об этом сообщает «Уралвагонзавод» на своем сайте.
Обновлено в 04:28
Здоровье
В Чувашии объяснили снижение численности населения «комплексом факторов»
«Динамика численности населения определяется комплексом факторов, основными из которых являются естественное движение населения (рождаемость, смертность), состояние внутренних и межрегиональных миграционных процессов, социально-экономическая привлекательность административных территорий», — говорят в минздраве Чувашии.
Обновлено в 01:21
Политика
Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети
В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.
Обновлено в 00:50
Экономика
Сбербанк сменил куратора своей экосистемы
Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX — дирекции по развитию экосистемы, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Происшествия
Кокорин отправился на реабилитацию
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.
Обновлено вчера в 21:41
Экономика
«Красное & Белое» перерегистрировалось на Кипре
Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК.
Обновлено в 02:02
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Гаджеты
Китайские спецслужбы устанавливают в телефоны туристов шпионское ПО
В Сети появилась информация о том, что китайские пограничники начали шпионить за туристами, пересекающими границу в районе Синьцзян (Xinjiang).
Обновлено в 02:30