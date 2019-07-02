Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд рублей частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов: двигателей, коробок передач и систем управления автомобилем.

«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.

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