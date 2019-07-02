Экономика
Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернамиКоммерсантъ 17:22
«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
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Культура
Умер создатель «Дамбо» Милтон Квон
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Обновлено в 17:56
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Назван российский город с самым высоким ростом зарплат
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Политика
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Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 20:34
Происшествия
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Неизвестный напал на прохожих в Невском районе Петербурга в ходе рейда борцов против незаконной торговли у станции метро «Проспект Большевиков».
Обновлено в 14:31
Энергетика
В ОПЕК согласовали продление сделки ОПЕК+ еще на 9 месяцев
Как сообщил журналистам министр энергетики Объединенных Арабских эмиратов Сухейль аль-Мазруи, на очередном заседании ОПЕК, которое состоялось 1 июля в Вене, страны-участники подписали соглашение о сокращении добычи нефти.
Обновлено вчера в 19:30
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Толстых американских военных посадят на кетогенную диету
Американских военных планируют посадить на кетогенную диету, сообщает Military Times со ссылкой на представителей Минобороны.
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Кино
Netflix опубликовал первые постеры сериала «Ведьмак»
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Юлия Снигирь показала оберег, защищающий ее от обмана
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Трагедия Месси: Бразилия уничтожает Аргентину. LIVE
Месси разогнался по правому флангу и выдал отличную проникающую передачу на Агуэро в чужой штрафной.
Обновлено в 20:33
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Теннис
Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено в 13:04
Общество
Осенняя погода ожидается в Москве на выходных
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Глава ДНР Денис Пушилин на совещании обратился к силовикам республики с просьбой разработать механизмы, которые позволят обеспечить безопасность граждан и военных в условиях обострения на линии соприкосновения.
Обновлено в 14:24
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:16
Общество
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук.
Обновлено в 08:33
Политика
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16