Экономика

Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернамиКоммерсантъ 17:22

«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
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Минпромторг РФ заключил специнвестконтракты с автоконцернами на 100 млрд рублей

ФАН20:32

Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами

Коммерсантъ17:22

Минпромторг заключил СПИК с Volkswagen, GM-Avtovaz, PSA, Volvo, Toyota и «Автотором»

ТАСС17:19

Минпромторг заключил специнвестконтракты с VW, GM-Avtovaz, Toyota и Volvo

РИА Новости17:15

Минпромторг заключил специнвестконтракты с VW, GM-Avtovaz, Автотором, ПСМА, Toyota и Volvo

ПРАЙМ17:15

Минпромторг заключил инвестконтракты с автопроизводителями на 100 млрд рублей

Ведомости17:00

Минпромторг заключил контракты с автоконцернами

News.ru19:16
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Культура

Умер создатель «Дамбо» Милтон Квон

Обновлено в 19:24
Происшествия

Погибли 14 российских моряков-подводников

В результате произошедшего погибли 14 моряков-подводников, отравившихся продуктами горения.
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Политика

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В СМИ появилась информация о том, что на ведущем предприятии России по разработке авиационной техники ПАО «Ильюшин» начались «массовые увольнения».
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Посольство РФ в Чехии прокомментировало проблемы в авиасообщении

Согласно заявлению, посольство поддерживает настрой чешской стороны на урегулирование проблем, которые возникли в авиасообщении между Россией и Чехией.
Обновлено в 17:56
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено в 08:29
Общество

Назван российский город с самым высоким ростом зарплат

Самые низкие доходы зафиксированы в Тольятти, где средняя зарплата составляет 29,2 тысячи рублей, незначительно больше платят в Волгограде, Ульяновске, Барнауле и Ижевске.
Обновлено в 21:02
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Здоровье

Минздрав опроверг угрозу эпидемий после наводнения в Иркутской области

Минздрав опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что в затопленных районах Иркутской области появилась угроза эпидемии.
Обновлено в 14:44
Экономика

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»

Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
Общество

Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян

По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
Обновлено вчера в 12:10
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Политика

Иркутяне обвинили «Единую Россию» в пиаре с гуманитарной помощью

Обновлено в 05:16
Футбол

Определились все участники плей-офф Кубка Африки

Завершились матчи группового этапа Кубка Африки, по итогам которых определились все участники плей-офф турнира.
Обновлено в 17:21
Армия и оружие

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 20:34
Происшествия

Мужчина с ножом напал на борцов с нелегальной торговлей в Петербурге

Неизвестный напал на прохожих в Невском районе Петербурга в ходе рейда борцов против незаконной торговли у станции метро «Проспект Большевиков».
Обновлено в 14:31
Армия и оружие

Жертвами удара по лагерю мигрантов под Триполи стали 40 человек

Обновлено в 20:11
Энергетика

В ОПЕК согласовали продление сделки ОПЕК+ еще на 9 месяцев

Как сообщил журналистам министр энергетики Объединенных Арабских эмиратов Сухейль аль-Мазруи, на очередном заседании ОПЕК, которое состоялось 1 июля в Вене, страны-участники подписали соглашение о сокращении добычи нефти.
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Шоу-бизнес

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Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
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Толстых американских военных посадят на кетогенную диету

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Netflix опубликовал первые постеры сериала «Ведьмак»

Стриминговый сервис Netflix показал в твиттере первые кадры из готовящегося к выходу сериала Ведьмак . На фото изображены главные герои шоу.
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Юлия Снигирь показала оберег, защищающий ее от обмана

Обновлено в 17:03
Футбол

Трагедия Месси: Бразилия уничтожает Аргентину. LIVE

Месси разогнался по правому флангу и выдал отличную проникающую передачу на Агуэро в чужой штрафной.
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Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
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Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне

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Обновлено в 13:04
Общество

Осенняя погода ожидается в Москве на выходных

Осенняя погода с затяжными дождями и похолоданием ожидается в Москве на предстоящих выходных, 6–7 июля, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено в 16:25
Армия и оружие

Пушилин обратился к военным ДНР в связи с обострением в Донбассе

Глава ДНР Денис Пушилин на совещании обратился к силовикам республики с просьбой разработать механизмы, которые позволят обеспечить безопасность граждан и военных в условиях обострения на линии соприкосновения.
Обновлено в 14:24
Общество

Российский миллиардер арендовал «Форт Боярд» для празднования юбилея

Обновлено в 12:58
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«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:16
Общество

Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии

Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук.
Обновлено в 08:33
Политика

В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро

Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16
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