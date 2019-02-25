Минпромторг возобновит программу «Первый автомобиль»РБК 08:09

с чего всё началось

С этого года мы согласовали в правительстве объем бюджетных ассигнований. Поэтому рассчитываем, что это даст дополнительный прирост производства и поддержит автомобильную промышленность.

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