Экономика
Минпромторг сократит количество ценников в магазинахИзвестия 12:00
В Минпромторге сообщили, что сегодня ассортимент товаров в магазинах включает от полутора до сотни тысяч наименований товаров. Снабдить все эти товары ценниками довольно трудно, это отнимает много времени, требует привлечения дополнительного персонала и увеличивает расходы.
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с чего всё началось
В магазинах станет меньше ценников. Минпромторг подготовил проект постановления, вносящий изменения в правила продажи отдельных видов товаров. Суть предлагаемых нововведений в том, что продавцам разрешат использовать единый ценник для одного наименования товара в ассортименте.Российская газета11:10
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