Минпромторг собрался распространить систему tax free по всей РоссииИнтерфакс 06:36

Минпромторг планирует распространить систему tax free на всю территорию РФ, сообщил глава ведомства Денис Мантуров на Неделе российского ритейла, открывшейся в понедельник в Москве.

с чего всё началось

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