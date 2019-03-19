Экономика
Минпромторг предложил ужесточить правила продажи топлива на АЗСВзгляд.ру вчера в 13:27
Министерство промышленности и торговли России предложило запретить продажу на автозаправочных станциях любого вида жидкого топлива, кроме сертифицированного бензина и дизеля класса ЕВРО-5.
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с чего всё началось
Суррогаты вне закона Минпромторг подготовил проект изменений в правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные постановлением правительства еще в 1998 году, "для предотвращения противоправных действий и случаев реализации фальсифицированного топлива на автозаправочных станциях".РБКвчера в 10:45
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