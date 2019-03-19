Экономика

Минпромторг предложил ужесточить правила продажи топлива на АЗСВзгляд.ру вчера в 13:27

Министерство промышленности и торговли России предложило запретить продажу на автозаправочных станциях любого вида жидкого топлива, кроме сертифицированного бензина и дизеля класса ЕВРО-5.
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Власти предложили запретить продажу на АЗС нескольких видов топлива

Суррогаты вне закона Минпромторг подготовил проект изменений в правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные постановлением правительства еще в 1998 году, "для предотвращения противоправных действий и случаев реализации фальсифицированного топлива на автозаправочных станциях".
РБКвчера в 10:45

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Минпромторг намерен ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Российская газетавчера в 13:58

Власти предложили запретить продажу на АЗС нескольких видов топлива

РБКвчера в 10:45

Минпромторг предложил ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Взгляд.рувчера в 13:27

Минпромторг намерен ужесточить правила продажи топлива на АЗС

ТАССвчера в 13:04

Назван бензин, который оставят в продаже на АЗС

URA.Ruвчера в 12:29

Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Коммерсантъвчера в 13:28

Власти хотят серьёзно ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Говорит Москвавчера в 12:58
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Баскетбол

ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» в матче Евролиги

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Обновлено вчера в 15:15
Игры

Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia

Обновлено вчера в 14:25
Армия и оружие

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Авто

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Финансы

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Экономика

Правительство утвердило план строительства терминала СПГ на Камчатке

Правительство РФ утвердило комплексный план реализации инвестиционного проекта по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке.
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Смартфон Samsung Galaxy A40 с двойной камерой показали на рендерах

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Политика

Глава Республики Алтай Бердников ушел в отставку

Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке Владимиру Путину. О решении он сообщил на своей странице в Facebook.
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Общество

Сегодня в регионе стартует досрочный этап сдачи ЕГЭ

Досрочный этап сдачи ЕГЭ завершится 10-го апреля. А уже в мае стартует основной этап сдачи Единого госэкзамена.
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