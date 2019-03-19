Экономика
Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗСКоммерсантъ вчера в 13:28
Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве. Речь идет о запрете на продажу любых видов жидкого топлива, кроме сертифицированного бензина и дизеля класса ЕВРО-5.
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с чего всё началось
Суррогаты вне закона Минпромторг подготовил проект изменений в правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные постановлением правительства еще в 1998 году, "для предотвращения противоправных действий и случаев реализации фальсифицированного топлива на автозаправочных станциях".РБКвчера в 10:45
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Политика
Путин начал смену губернаторов с Челябинской области
Обновлено вчера в 18:53
Хоккей
Радулов набрал три очка и принес победу «Далласу» над «Флоридой»
В матче "Даллас Старз" против " Флориды Пантерз" главным героем стал российский нападающий Александр Радулов, принесший своему клубу победу со счетом 4:2. Легионер из России стал автором трех набранных очков, сначала выступив в роли ассистента Джейми Бенну, а после оформив дубль, который и принес победу "звездам" над "пантерами".
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
В Якутии задержали учинивших погромы в овощных киосках
В Якутии задержали группу людей, которые учинили погромы в овощных киосках. Об этом 20 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полицию.
Обновлено вчера в 21:10
Транспорт
Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн
Минтранс тестирует единую информационную систему, которая позволит в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы, оснащенные тахографами.
Обновлено 18 марта в 19:14
Политика
Президент Чехии назвал Турцию союзником ДАИШ
Чешский президент Милош Земан заявил, что Турция является "фактическим союзником ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").
Обновлено вчера в 20:08
Армия и оружие
Путин назвал Су-57 лучшим в мире военным самолетом
Российский президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России" заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире.
Обновлено вчера в 11:09
Политика
Пушков оценил идею Трампа принять Бразилию в НАТО
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал инициативу президента США Дональда Трампа принять Бразилию в Североатлантический альянс.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
США готовят «суперпушки» и гиперзвуковые ракеты для войны с Россией
Минобороны США планирует начать работу над «суперпушкой» для войны с Россией и Китаем, следует из бюджета ведомства.
Обновлено в 00:15
Авто
Водители России могут получить 27 тысяч рублей за установку ГБО
Обновлено вчера в 14:57
Спорт
Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧМ с рекордом мира
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют в парном катании после короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).
Обновлено в 00:56
Экономика
Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН
Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено вчера в 11:37
Общество
При вынесении решений по разным уголовным делам некоторые судьи дословно копируют тексты документов
При вынесении решений по разным уголовным делам некоторые судьи дословно копируют тексты документов, меняя только места происшествий и имена.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией
Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия
В ДТП на юго-востоке Москвы погиб один человек
Грузовой автомобиль столкнулся с легковой машиной на улице Угрешская в Москве, в результате погиб один человек.
Обновлено в 01:15
Политика
После отставки Назарбаев останется председателем Совбеза Казахстана
После сложения полномочий президента Нурсултан Назарбаев возглавит Совбез Казахстана.
Обновлено вчера в 09:19
Транспорт
В Кольцово составили портрет типичного пассажира. Спойлер: это женщина
В Кольцово провели исследования и составили портрет типичного пассажира аэропорта.
Обновлено в 01:32
Экономика
Банк России рассказал о теневых секторах экономики
Банк России назвал секторы экономики, участники которых наиболее часто осуществляли вывод в теневую сферу средств бюджетов, государственных корпораций и предприятий реального сектора с помощью сомнительных операций.
Обновлено вчера в 14:55
Здоровье
Жизненно важный препарат исчез из аптек
Крайне важное для людей с больным сердцем лекарство исчезло из аптек, сообщает DEITA.
Обновлено 17 марта в 10:23
Общество
Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира
Финляндия уже становилась самой счастливой страной мира, но в другом рейтинге.
Обновлено в 00:14
Политика
РБК: Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подала в отставку
Обновлено вчера в 11:47
Политика
Спецпредставитель США по Венесуэле оценил итоги переговоров с Россией
Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс после состоявшихся в Риме переговоров с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым назвал встречу положительной.
Обновлено вчера в 19:46
Транспорт
В метро Москвы установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда
В Московском метрополитене на всех станциях появились терминалы для бесконтактной оплаты проезда, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:56
Футбол
Аршавин выступил против бразильцев в сборной России
В преддверии отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года между Россией и Казахстаном Аршавин дал прогноз на игру и оценил состав российской сборной, подчеркнув, что не понимает включение в команду натурализованных бразильцев.
Обновлено вчера в 19:01
Культура
«Ривердейл» почтит память Люка Перри
Исполнительный продюсер сериала "Ривердейл" Роберто Агирре-Сакаса сообщил, что шоу намерено почтить память актера Люка Перри, передает ABC News.
Обновлено вчера в 23:34
Политика
На митинге Порошенко в Ивано-Франковске произошли столкновения
Обновлено вчера в 20:17
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ
По информации ведомства, интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ в целом на территории РФ с 11 по 17 марта продолжает снижаться.
Обновлено в 00:44
Финансы
Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий
Минтруд подготовил изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии.
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Facebook намерен бороться с рекламной дискриминацией
Facebook намерен бороться с рекламной дискриминацией после того, как ей были предъявлены многочисленные жалобы.
Обновлено вчера в 18:50
ЖКХ
Из-за аварии на водопроводе в Кургане перекроют участок улицы Ленина
Возможно отключение воды в близлежащих домах Несколько домов в центре Кургана останутся без воды из-за аварии на линии холодного водоснабжения по адресу: ул. Ленина, 33.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно
Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено вчера в 08:57