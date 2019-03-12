Экономика

Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗСКоммерсантъ 13:28

Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве. Речь идет о запрете на продажу любых видов жидкого топлива, кроме сертифицированного бензина и дизеля класса ЕВРО-5.
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Минпромторг намерен ужесточить правила продажи топлива на АЗС

ТАСС13:04

Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Коммерсантъ13:28

Минпромторг предложил ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Взгляд.ру13:27

Минпромторг намерен ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Российская газета13:58

Назван бензин, который оставят в продаже на АЗС

URA.Ru12:29

Власти предложили запретить продажу на АЗС нескольких видов топлива

РБК10:45

Власти хотят серьёзно ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Говорит Москва12:58
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«Роскосмос» оштрафовал своего подрядчика на 155 млн руб

«Роскосмос» оштрафовал Исследовательский центр им. Келдыша (входит в структуру госкорпорации) за просрочку в рамках госконтракта по созданию транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.
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Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей»

Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».
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Дочка Юлии Началовой может унаследовать многомиллионные долги матери

Денежная задолженность в 20 миллионов рублей, которая осталась у Юлии Началовой перед хоккеистом Александром Фроловым, может быть унаследована 12-летней дочерью певицы.
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Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в Москве изучат, «что действительно было сказано Трампом по поводу возможного вступления Бразилии в НАТО», сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:11
Происшествия

Жена экс-главы Интерпола заявила о попытке ее похищения

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Экономика

Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей

В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).
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Интернет

Instagram начал тестировать покупки внутри приложения

Социальная сеть Instagram запустила новую опцию. Теперь пользователи могут делать покупки, не покидая приложение.
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Политика

Шойгу прибыл в Сирию и передал Асаду послание от Путина

Глава российского военного ведомства в ходе встречи с сирийским лидером Башаром Асадом и передал ему послание президента РФ.
Обновлено в 16:21
Футбол

Богатейший человек Великобритании намерен купить «Челси»

Во вторник британские СМИ сообщили о том, что богатейший человек Великобритании, владелец компании Ineos (химическая промышленность) Джим Рэтклифф, состояние которого оценивается в £21 млрд, намерен предпринять еще одну попытку купить у Романа Абрамовича «Челси».
Обновлено в 12:58
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ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли турецкий "Анадолу Эфес" в матче 27-го тура регулярного сезона Евролиги.
Обновлено в 15:15
Происшествия

Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье

В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:58
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Обновлено в 08:59
Армия и оружие

Создание мультимегатонного оружия против США допустили в РФ

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков не исключил создание против США мультимегатонного оружия.
Обновлено вчера в 19:56
Общество

В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.
Обновлено в 06:43
Политика

Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области

Обновлено в 12:14
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Началова опасалась за свою жизнь, рассказал ее коллега

Обновлено вчера в 21:34
Политика

В Госдепе прокомментировали отставку Назарбаева

Представитель Государственного департаменте США в беседе с ТАСС прокомментировала заявление Нурсултана Назарбаева, сообщившего об уходе в отставку с поста президента Республики Казахстан.
Обновлено в 14:22
Политика

Назарбаев заявил, что Токаеву можно доверить управление Казахстаном

В 1992 году Токаев стал заместителем министра иностранных дел Казахстана, а в 1994 году назначен министром иностранных дел.
Обновлено в 13:16
Футбол

Натурализированный игрок сборной России по мини-футболу: «Не понимаю таких людей, как Погребняк»

Ранее нападающий «Урала» назвал смешным наличие в сборной натурализированных футболистов, в том числе Ари.
Обновлено в 16:00
Политика

В Праге выявили группу российских хакеров, связанных с ФСБ

В Чехии контрразведка выявила группу российских хакеров, которых подозревают в совершении кибератак в Чехии и других странах Евросоюза.
Обновлено в 09:47
Хоккей

«Локомотив» проиграл СКА в Ярославле, счёт в серии стал 1-3

Ярославский «Локомотив» потерпел поражение от петербургского СКА на домашней арене в четвёртом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 1:3. Общий счёт в серии стал 3-1 в пользу подопечных Ильи Воробьёва, следующая игра противостояния пройдёт в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 14:25
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Беркова в экстренном порядке доставлена в больницу

Обновлено в 15:24
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Монсеррат Кабалье посмертно удостоена премии «BraVo» в Большом театре

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На заводе в Омске произошел мощный пожар с выбросом едких веществ

Едкий выброс из-за горения, со слов очевидцев, виднелся в различных частях города.
Обновлено в 04:58
Экономика

ФАС не удалось доказать сговор Минздрава и «Р-фарма»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила дело в отношении Минздрава и «Р-фарма» из-за отсутствия нарушений.
Обновлено в 12:07
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Уайлдер проведет бой с Бризилом 18 мая

Обновлено в 13:37
Политика

Путин призвал Генпрокуратуру усилить защиту прав предпринимателей

Президент России Владимир Путин призвал Генеральную прокуратуру РФ и региональных прокуроров «оказывать предпринимателям эффективную помощь и поддержку в отстаивании их законных прав и интересов».
Обновлено в 08:02
Игры

Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia

Американская корпорация Google на презентации Game Developers Conference 2019 в Сан-Франциско представила стриминговый сервис Stadia, предназначенный для запуска видеоигр в браузере Google на настольных компьютерах, ноутбуках, смартфонах, планшетах и телевизорах.
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