Экономика
Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗСКоммерсантъ 13:28
Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве. Речь идет о запрете на продажу любых видов жидкого топлива, кроме сертифицированного бензина и дизеля класса ЕВРО-5.
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Политика
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку
Обновлено в 09:07
Гаджеты
Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм
Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.
Обновлено в 06:00
Происшествия
СК возбудил дело против крупнейшего трейдера нефтепродуктов «Солид»
СК РФ возбудил уголовное дело по факту ограничения конкуренции крупнейшим биржевым трейдером нефтепродуктов «Солид — товарные рынки».
Обновлено в 12:49
Общество
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено вчера в 12:57
Экономика
Банк России рассказал о теневых секторах экономики
Банк России назвал секторы экономики, участники которых наиболее часто осуществляли вывод в теневую сферу средств бюджетов, государственных корпораций и предприятий реального сектора с помощью сомнительных операций.
Обновлено в 14:55
Происшествия
Мужчина покончил с собой на скамейке в центре Москвы
Мужчина свел счеты с жизнью в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
Обновлено в 05:39
Экономика
Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года
В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено в 13:00
Футбол
«Реал» рассматривает Рабьо в качестве замены Модричу
Сообщается, что в клубе рассматривают кандидатуру Рабьо в качестве замены полузащитнику «Реала» Луке Модричу.
Обновлено в 13:55
Политика
Путин примет победителей конкурса «Лидеры России»
Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с будущими руководителями - победителями конкурса "Лидеры России".
Обновлено вчера в 17:07
Общество
Медведев подписал распоряжение об индексации зарплаты бюджетников
Зарплаты федеральных государственных служащих и бюджетников будут повышены с 1 октября на 4,3 процента.
Обновлено в 07:58
Политика
WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США
Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено в 20:01
Армия и оружие
Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей»
Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».
Обновлено в 04:05
Экономика
Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей
В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 14:48
Технологии
Музыкальный сервис Spotify запустят в России
Популярное шведское приложение могло появиться в нашей стране еще в 2014 году, но выход пришлось отложить до 2015 года из-за недоговоренности с МТС.
Обновлено в 06:00
Здоровье
Врачи назвали шесть признаков серьезных проблем со здоровьем
Ученые из Лондонской клиники рассказали о шести признаках, которые могу указывать на очень серьезные проблемы со здоровьем.
Обновлено в 02:16
Происшествия
В Якутии продолжаются акции протеста против мигрантов
Обновлено в 01:33
Экономика
Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН
Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено в 11:37
Футбол
Йованович покинул пост главного тренера клуба «Локомотив-Кубань»
Сербский специалист Владимир Йованович покинул пост главного тренера краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань", сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
Обновлено в 10:21
Общество
Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза
За 2018 год в России произошло 42 авиапроисшествия, включая 22 катастрофы, погибли 128 человек, следует из отчета, опубликованного на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Обновлено в 20:54
Футбол
«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к Маноласу
Как информирует Calciomercato, "красные дьяволы" возобновили интерес к 27-летнему беку "волков" и могут предпринять попытки его подписать в ближайшее трансферное окно.
Обновлено в 16:11
Авто
«Яндекс» и Hyundai Mobis разработают беспилотные автомобили
"Яндекс" и Hyundai Mobis - дочерняя компания концерна Hyundai Motor Group - озвучили совместные планы по разработке прототипов беспилотных машин.
Обновлено в 07:56
Общество
Госпрограмма «Чистая вода» не спасла сахалинцев от марганца, железа, бора и собственных жидких отходов
Об итогах реализации мероприятий госпрограммы в 2018-м депутатам доложила начальник отдела перспективного развития министерства ЖКХ Татьяна Загоровская.
Обновлено в 20:29
Происшествия
В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирами
Обновлено в 14:39
Экономика
Росстат сообщил о росте промышленного производства
В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2010 базисного года.
Обновлено в 01:06
Энергетика
В России просроченный долг за газ вырос на 6,6%
Глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что решение суда Грозного по счетам за газ не означает списания долга в 9 млрд руб. Он отмечал, что суд лишь обратил внимание на "наличие устаревшей проблемы".
Обновлено в 16:37
Происшествия
Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье
В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой
Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено в 20:13
Шоу-бизнес
Тимати и Алёна Шишкова отпраздновали 5-летие дочери Алисы
Родители подарили девочке на 5-летие тематическую вечеринку с элементами повествования Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес".
Обновлено в 12:41