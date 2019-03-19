Экономика

Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗСКоммерсантъ 13:28

Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве. Речь идет о запрете на продажу любых видов жидкого топлива, кроме сертифицированного бензина и дизеля класса ЕВРО-5.
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Минпромторг намерен ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Российская газета13:58

Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Коммерсантъ13:28

Власти хотят серьёзно ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Говорит Москва12:58

Минпромторг намерен ужесточить правила продажи топлива на АЗС

ТАСС13:04

Назван бензин, который оставят в продаже на АЗС

URA.Ru12:29

Власти предложили запретить продажу на АЗС нескольких видов топлива

РБК10:45

Минпромторг предложил ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Взгляд.ру13:27
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