Экономика
Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗСКоммерсантъ 13:28
Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве. Речь идет о запрете на продажу любых видов жидкого топлива, кроме сертифицированного бензина и дизеля класса ЕВРО-5.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
Политика
Путин и Назарбаев провели телефонный разговор
В Кремле подтвердили факт телефонного разговора во вторник президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Елена Беркова
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Авто
В США начали расследовать массовые возгорания Hyundai и Kia
Агентство напоминает, что в 2015 году Hyundai отозвал 470 тысяч седанов Sonata в связи с возможными проблемами с двигателями Theta II, которые использовались и на автомобилях Kia.
Обновлено вчера в 18:26
Политика
Трамп предложил включить Бразилию в состав НАТО
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться получения Бразилией статуса важнейшего союзника США вне НАТО или даже включения этой страны в состав североатлантического альянса.
Обновлено в 15:50
Общество
Приверженцы иудаизма отметят праздник Пурим
В среду, 20 марта, вечером еврейская община России начинает праздновать самый веселый праздник в иудаизме – Пурим, посвященный чудесному спасению еврейского народа от истребления во времена персидского рабства.
Обновлено в 18:27
Гаджеты
«Яндекс» выпустил первую «умную» беспроводную колонку с «Алисой»
Новая колонка является продуктом совместной разработки "Яндекса" и компании Elari.
Обновлено в 07:53
Авто
Сергей Когогин лично протестировал новый тягач «КАМАЗ-54901»
Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин лично протестировал новинку компании — премиальный тягач «КАМАЗ-54901».
Обновлено в 06:38
Футбол
Аршавин выступил против бразильцев в сборной России
Самый именитый футболист сборной России, экс-игрок «Зенита», ныне футбольный эксперт и комментатор Андрей Аршавин высказался о появлении натурализованных иностранцев в сборной России.
Обновлено в 19:01
Армия и оружие
В США затопило военную авиабазу Оффут
В США, в штате Небраска, из-за весеннего половодья и разлива рек Миссиссиппи и Миссури затопило военную авиабазу Оффут, где базируются стратегические самолёты типа RC-135 и Е-4 В. Как сообщил сегодня, 18 марта, Telegram-канал "Оперативная линия", по информации источников, основное количество стратегических и важных самолётов с авиабазы Оффут перебазировано на другие авиабазы.
Обновлено вчера в 04:12
Происшествия
В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет
В международном аэропорту Мехрабад в Тегеране при посадке загорелся двигатель пассажирского самолета.
Обновлено в 17:14
Политика
Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что не собирается "варить кашу" с Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:53
Наука
Археологи рассказали, как был построен древнейший мост в Новгороде
Ученые из Института археологии РАН в ходе изучения остатков древнего моста, найденного на дне реки Волхов в 2018 году, пришли к выводу, что он был построен с применением "продвинутых" технологий для своего времени.
Обновлено в 18:41
Здоровье
Московские врачи впервые в мире провели уникальную операцию
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Валерия Шумакова впервые в мире выполнили одновременное изъятие части печени и почки путем лапароскопии у живого родственного донора.
Обновлено в 15:20
Экономика
Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН
Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено в 11:37
Здоровье
Индивидуальный подход: как работает соцслужба Абхазии
Асида Квициния, Sputnik До 2017 года в Абхазии не было социальной службы, только два года назад начался отбор и обучение людей, которые могли бы исполнять обязанности социальных работников.
Обновлено в 14:00
Экономика
Росстат переходит на новую методику расчётов доходов россиян
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) приняла решение о внедрении новой методики расчётов доходов населения и приостановила публикацию ежемесячных отчётов.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Жена экс-главы Интерпола заявила о попытке ее похищения
В прокуратуру Лиона на попытку похищения группой неизвестных пожаловалась жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя.
Обновлено в 15:16
Шоу-бизнес
Участник шоу «Один в один» заявил, что у Началовой был рак
Телеведущий Егор Иващенко, подопечный певицы Юлии Началовой на телепроекте «Один в один», заявил, что Началова ранее смогла победить онкологическое заболевание.
Обновлено в 17:49
Шоу-бизнес
Андрей Губин уехал из России с новой возлюбленной
Звезда 90-х Андрей Губин уехал из России.
Обновлено в 03:35
Теннис
Все матчи на турнире в Майами перенесены на среду
Организаторы неоднократно переносили старт матчей, однако в итоге приняли решение отменить выход спортсменов и перенести весь игровой день на среду, 20 марта, об этом сообщается в официальном «твиттере» престижных соревнований.
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес
Женщина из Зеленодольска объявила себя мамой умершего Олега Яковлева
Жительница Зеленодольска рассказала, что Олег Яковлев был ее сыном.
Обновлено в 10:40
Музыка
Кончита Вурст сменила имидж в новом клипе
Эпатажная певица Кончита Вурст стала известна международной общественности после того, как выиграла «Евровидение» в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Политика
Эрдоган захотел восстановить в Турции смертную казнь
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов восстановить в стране смертную казнь.
Обновлено в 07:03
Наука
Главную математическую премию мира впервые присудили женщине
Абелевскую премию, которую присуждают за выдающиеся достижения в математике, впервые получила женщина — математик Карен Уленбек из Техасского университета в Остине.
Обновлено в 09:31
Экономика
Банк России назвал самые теневые сектора экономики
Как сообщает ИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Футбол
Торты на день рождения: Александр Кокорин отметил в СИЗО 28-летие
Футболист питерского "Зенита" Александр Кокорин, который находится в следственном изоляторе за участие в двух драках в центре Москвы, отпраздновал 28-й день рождения.
Обновлено в 11:40
Здоровье
Высокое давление в пожилом возрасте может быть полезным
Исследование, проведенное командой университетской клиники Шарите в Берлине, позволяет сделать вывод, что некоторые пожилые люди могут не только не сталкиваться с проблемами из-за повышенного давления, но и снижать за счет гипертонии остроту других проблем со здоровьем.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Якутии продолжаются акции протеста против мигрантов
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес
Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы
12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
Обновлено вчера в 13:45